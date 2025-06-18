Минфин подтвердил обсуждение возврата ИСЖ

Минфин подтвердил обсуждение возможности перезапуска ИСЖ, которое в новой версии может быть доступно лишь квалифицированным инвесторам. Пока продажи ИСЖ, критиковавшегося из-за массового мисселинга, планируют запретить с 2026 года

Иван Чебесков (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Минфин и Банк России вместе со страховым рынком изучают вопрос перезапуска инвестиционного страхования жизни (ИСЖ), которое должно стать доступным только для квалифицированных инвесторов. Об этом в интервью РБК рассказал заместитель министра финансов Иван Чебесков.

Полисы ИСЖ ограничены в продажах с октября 2024 года — страховщикам запретили продавать подобные продукты без обязательного тестирования клиентов, если они не являются квалифицированными инвесторами, а с 1 января 2026 года вступит в силу запрет на полную продажу ИСЖ. Однако ряд игроков заранее перестали продавать эти полисы, в том числе крупнейший — Сбербанк — еще в 2023 году. На смену ИСЖ должен был прийти другой страховой продукт с инвестиционной составляющей — ДСЖ (долевое страхование жизни), страховщики получили право продавать его с этого года, но пока это единичные игроки.

«В практическом смысле этот продукт (ИСЖ) ограничен, для большинства людей он недоступный. Но есть острожное обсуждение с рынком, чтобы, возможно, какую-то версию ИСЖ всё-таки вернуть для квалифицированных инвесторов. Страховщики заинтересованы в этом для полноты линейки своих инструментов, чтобы конкурировать с управляющими компаниями, с брокерами, которые предоставляют похожие продукты. Пока мы вместе с Банком России на это внимательно смотрим», — рассказал Чебесков.

ИСЖ позволяет получить инвестиционный доход, так как средства вкладываются в активы, а в случае смерти клиента гарантируется страховая выплата. Вложения клиентов страховщики делят на две части — гарантийную и инвестиционную (рисковую). Гарантийная часть вкладывается в консервативные инструменты (например, ОФЗ), а инвестиционная часть, как правило, направляется в более рискованные инструменты с более высокой потенциальной доходностью. Однако из-за инвестиционной специфики доход по ИСЖ непредсказуем.

В чем проблемы ИСЖ

Этот продукт, а также аналогичный ему НСЖ (накопительное страхование жизни) не раз критиковал ЦБ. Регулятор выявлял случаи мисселинга (недобросовестных продаж), когда ИСЖ и НСЖ сотрудники банков (агенты по продаже страховок) предлагали под видом вкладов с повышенной доходностью, при этом не объясняя гражданам особенности и риски таких продуктов. Также в 2022 году возникли проблемы с выплатами по инвестиционной доле у страхователей, так как денежные средства были вложены в иностранные активы, которые впоследствии оказались заморожены.

По словам Чебескова, то, что произошло с ИСЖ, стоило страховой отрасли триллионов рублей будущей капитализации для всех компаний. «Акционеры потеряли эти деньги из-за плохих практик их компаний с ИСЖ. И в большинстве случаев они даже не понимали, как это прекратить. Была проблема и с самим продуктом, он был непрозрачный. Но, наверное, основное — это агентская схема продаж. Она всегда опасна с точки зрения мисселинга, потому что теряется ценность продукта для клиента», — добавил Чебесков.

Граждане думали, что продлевают банковский вклад, а выходили из отделения банка с полисом ИСЖ на руках, не понимая при этом сути продукта, вспоминает управляющий директор по рейтингам страховых и инвестиционных компаний «Эксперт РА» Алексей Янин. Но в последнее время жалоб на случаи мисселинга стало на порядок меньше. Еще одна проблема — недостаточная прозрачность наполнения этого продукта для инвестора и, как следствие, недовольство клиентов результатами инвестирования.

Представитель ЦБ пояснил, что Банк России и Минфин обсуждают предложение участников страхового рынка о создании нового продукта страхования жизни с инвестиционной составляющей. «Данное предложение предполагает, что он будет предназначен для реализации высокорискованных инвестиционных стратегий, которые из-за высокого риска запрещены в ДСЖ (долевое страхование жизни. — РБК), и, соответственно, предназначен только для квалифицированных инвесторов. Это потребует со стороны страховщика возможности признания инвестора квалифицированным, но только для целей такого продукта», — сказал представитель ЦБ.