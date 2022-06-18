Глава «Траста» допустил смену стратегии банка на фоне кризиса

«Траст», принявший активы санированных банков, может быть привлечен к поддержке других игроков, пострадавших от нового кризиса, не исключил глава организации Александр Соколов. Но это потребует обновления стратегии «Траста»

Александр Соколов (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Банк непрофильных активов «Траст» может быть привлечен к поддержке кредитных организаций, которые понесут потери в результате нового кризиса, вопрос может стать актуальным в первой половине 2023 года, рассказал РБК глава «Траста» Александр Соколов. По его словам, это будет возможно, если текущих мер поддержки банковского сектора станет недостаточно.

«Сейчас меры поддержки ЦБ достаточные. Это и регуляторные послабления, и потенциально снижение требований к достаточности капитала. Эти меры поддержки не требуют никаких денежных вливаний. Кроме того, у банков накоплен достаточный буфер капитала. То есть пока банковский сектор справляется без дополнительных инструментов. В частности, без передачи своих проблемных активов в специальный институт по работе с ними. Если ситуация усугубится, тогда можно обсуждать вопрос подключения «Траста», — отметил Соколов.

Глава банка уточнил, что в этом случае «Траст» может изменить стратегию и сохранить свою банковскую лицензию на более длительный срок.

«Пока нет причин менять ранее принятую стратегию — сдать банковскую лицензию в 2024 году. Но если ситуация изменится, то мы адаптируемся к новым условиям. Финальное решение будет принято ЦБ. Разрабатывать дальнейшую стратегию работы «Траста» мы будем в начале—середине следующего года», — пояснил Соколов.

До 2017 года «Траст» входил в банковскую группу «Открытия» и функционировал как коммерческая кредитная организация. После санации «Открытия» он также перешел под контроль ЦБ. В 2018 году на базе «Траста» была создана структура, куда перешли проблемные активы трех санированных частных банковских групп: помимо «Открытия» это Бинбанк и Промсвязьбанк. Задача «Траста» — до 2023 года вернуть ЦБ 482 млрд руб. за счет продажи и управления полученными активами, а также взыскания средств с должников. Затем он планирует сдать лицензию.

По словам Соколова, у «Траста» достаточно ресурсов и компетенций, чтобы при необходимости принять на свой баланс проблемные активы банков.

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«Сейчас никакие конкретные активы и банки мы не обсуждаем», — сказал банкир, допустив, что этот процесс может начаться в конце года.

«Ближе к концу года или весной следующего года мы сможем оценить, в каком объеме реализовался кредитный риск. И понять, стоит ли передавать в «Траст» новые активы или нет. Сейчас банк непрофильных активов «Траст» работает, то есть страховка на случай ДТП есть», — заключил Соколов.

Банк России еще не завершил оценку финансовой устойчивости топ-20 банков, сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Значительная часть работы сделана — произведен анализ уже реализовавшихся потерь (производные инструменты, валютные потери), но конечно, есть проблема с оценкой потерь от кредитных рисков, которые будут», — отметила глава регулятора, не раскрыв масштаба уже зафиксированы банками убытков. Но, по ее словам, банковский сектор может обойтись без системной докапитализации.

«Мы видим, что сейчас некоторые крупные банки, скорее всего, обойдутся без этой капитализации благодаря тому, что они вели предусмотрительную политику до этого, риск-менеджмент был хорошо поставлен. Кстати, эти надбавки, которые были базельские, сыграли определенную роль, что этим банкам не понадобится дополнительная капитализация», — пояснила Набиуллина.

Оптимистичный сценарий по версии ЦБ — частичная докапитализация банков, причем за счет их собственников. Набиуллина уточняла, что «Траст» как банк непрофильных активов не будет задействован в поддержке банков при реализации этого сценария для выкупа проблемных активов у других игроков.