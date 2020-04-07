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Пандемия коронавируса ,  
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Объем денежных переводов из России за границу упал из-за пандемии

Системы денежных переводов отмечают снижение объемов трансграничных переводов в марте на фоне пандемии коронавируса, рассказали РБК в «Юнистриме» и «Золотой короне». В основном такими переводами пользуются мигранты
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Системы денежных переводов оценили падение объемов денежных переводов из России за рубеж в марте 2020 года.

У платежной системы «Юнистрим» объем переводов из России снизился на 35% по сравнению с тем же периодом прошлого года — этот показатель соответствует общей динамике рынка, сказал РБК представитель системы. При этом в компании отмечают прирост числа переводов — на 18%. Пользователи «Юнистрим» в марте 2020 года в четыре раза больше средств перевели с помощью онлайн-каналов, чем в марте 2019 года, отмечают в компании.

В «Золотой короне» в марте объемы переводов снизились на 30%, в апреле прогнозируется падение на 50%, рассказал РБК источник, близкий к системе денежных переводов. В «Золотой короне» снижение трафика подтвердили.

«Пандемия, закрытие границ, приостановка работы торгово-сервисных предприятий сказались на снижении объемов денежных переводов», — объяснил собеседник РБК. Он добавил, что традиционно период с февраля по апрель является началом трудового сезона для мигрантов: «Именно в этот период многие возвращаются из дома на заработки. Пандемия серьезно скорректирует эту ситуацию, и снижение объемов будет обусловлено этой ситуацией».

В платежной системе Contact отказались отвечать на запрос РБК. Western Union не раскрывает финансовую информацию и объемы денежных переводов по странам, заявил его представитель в ответ на вопрос о падении объемов переводов. РБК направил запрос в сервис Blizko.

Крупнейшими системами денежных переводов в России являются Western Union, «Золотая корона», «Юнистрим», Contact и Blizko. Последняя прекращает свою деятельность с 22 апреля.

Лидерами по объему переводов являются страны СНГ — за весь 2019 год туда было отправлено $6 млрд из $7,5 млрд в целом по всем странам, показывает статистика ЦБ. Почти половина переводов приходится на Узбекистан ($3 млрд), далее следуют Таджикистан ($699 млн), Армения ($627,6 млн) и Киргизия ($612 млн).

Автор: Евгения Чернышова
Теги: денежные переводы, пандемия
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