Куратор суперверфи «Звезда» завершил работу в «Роснефти»

Константин Лаптев, вице-президент «Роснефти» и куратор завода «Звезда», завершил работу в нефтяной компании. В конце 2024-го начались переговоры о продаже суперверфи структурам ВТБ

Константин Лаптев (на переднем плане) (Фото: Пресс-служба СКК «Звезда» / ТАСС)

Вице-президент «Роснефти» Константин Лаптев, курировавший Судостроительно-судоремонтный комплекс «Звезда» (ССК «Звезда») в приморском Большом Камне и все судоремонтные и смежные активы, завершил работу в компании, рассказали РБК три источника в судостроительной отрасли. Лаптев окончил работу в госкомпании в преддверии новогодних праздников, 26 декабря, уточнил один из них.

РБК направил запрос в «Роснефть».

Чем известен топ-менеджер

Константин Лаптев родился в 1965 году в Бугульме. Окончил Казанский авиационный институт. В 1990-е годы работал на заводе КАМАЗ в качестве начальника отдела и главного инженера. В начале 2000-х возглавлял «Белокалитвенское металлургическое производственное объединение» (БКМПО) в Ростовской области, был исполнительным директором Горьковского автозавода (АО «ГАЗ»). В декабре 2002 года возглавил завод «ЗИЛ», на тот момент принадлежавший мэрии Москвы, где проработал до 2011 года.

В июне 2014 года президент «Роснефти» Игорь Сечин сформировал департамент локализации техники и технологий, который в ранге вице-президента возглавил Лаптев. В ноябре 2015 года топ-менеджер стал гендиректором АО «Современные технологии судостроения» (СТС), отвечающего в том числе за создание с нуля первого и единственного в постсоветское время судостроительного комплекса «Звезда» в городе Большой Камень Приморского края, в 20 км на восток от Владивостока. Также, по данным Rusprofile на 11 января, СТС принадлежало по 100% долей ООО «Приморский металлургический завод» и ООО «Тихоокеанское предприятие Электрорадиоавтоматика» — компаний, также участвующих в создании или обслуживании «Звезды». Лаптев также возглавлял Дальневосточный центр судостроения и судоремонта (ДЦСС, ранее также принадлежал СТС), который управляет судоремонтными заводами в Хабаровском, Приморском краях и Мурманской области.

СТС были созданы в ноябре 2013 года компаниями АО «РН-Транс» (100% дочка «Роснефти») и ООО «ГПБ — Промышленные инвестиции» (100-процентная дочка Газпромбанка). На конец 2020 года акции были распределены между АО «Роснефтегаз» (82,35%), АО «Всероссийский банк развития регионов» (13,1%, банк интегрирован в корпоративную финансовую инфраструктуру «Роснефти»), у ООО «ГПБ — Промышленные инвестиции» оставалось 4,55%.

Текущая структура акционеров СТС не раскрывается. В ноябре 2024 года стало известно о начале переговоров по продаже «Звезды» вместе с другими профильными активами банку ВТБ, который с августа 2023 года управляет Объединенной судостроительной корпорацией (ОСК). Нефтяная компания обратилась к президенту Владимиру Путину с просьбой разрешить соответствующую сделку и получила одобрение. «Роснефть», как рассказывали источники РБК, в своем обращении оценивала номинальную стоимость завода в 250 млрд руб.

ВТБ планирует до конца первого квартала 2025 года провести оценку финансового положения завода и объема инвестиций, который потребуется для развития предприятия, рассказывал в конце 2024-го председатель правления банка Андрей Костин.

«Сделка в самом начале пути. Мы только на днях подписали трехстороннее соглашение — между ОСК, ВТБ и «Роснефтью» — относительно проведения оценки. Мы пока не заходили на предприятие. По большому счету знаем только из печати да из разговоров, что там происходит. Не знаем ни финансового положения, ни какие будут затраты, — рассказывал Костин. — Нам, я думаю, сложно будет заплатить сразу все, может, от нас и не будут ждать всю сумму. Когда мы поймем масштаб или стоимость, тогда будем думать, каким образом расплачиваться».

Топ-менеджер отмечал, что считает консолидацию отрасли «правильным делом». «Звезда» — единственное современное (судостроительное. — РБК) предприятие, которое было построено за последние годы, с хорошими технологиями, но и со своими проблемами тоже», — объяснял глава ВТБ.

В третьем квартале 2024-го из «Роснефти» ушел вице-президент Андрей Шишкин. «Де-юре Лаптев отвечал за финансирование «Звезды», строительство производственных мощностей и заказов. Шишкин ставил задачи и курировал их выполнение», — говорит источник РБК, близкий к Минпромторгу.

Шишкин в 2000-е годы возглавлял Уральскую энергетическую управляющую компанию, Тюменскую энергосбытовую компанию, ТГК-10, работал первым вице-президентом «КЭС-Холдинга» (переименован в «Т Плюс»). В 2010–2012 годах был заместителем министра энергетики, в те же годы Игорь Сечин работал заместителем председателя правительства (тогда — Владимира Путина), отвечавшим за топливно-энергетический комплекс.

В 2012 году Шишкин был назначен на должность вице-президента по информатизации, инновациям и локализации «Роснефти». Источники РБК говорят, что Шишкин и Лаптев работали в том числе над одними проектами. «Лаптев хорошо разбирается в инженерной части проектов, тогда как Шишкин отвечал за стратегическое видение», — говорит источник РБК в судостроительной отрасли.