Прохоров назвал решение суда по Renaissance угрозой банковской системе

Компании холдинга «Ренессанс Капитал» и Михаила Прохорова оспорили решение суда, по которому они должны выплатить компенсацию семье Гурьевых в связи с заморозкой активов. Сам Прохоров назвал это решение угрозой банковской системе

Михаил Прохоров (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Компании «Ренессанс Брокер», «Ренессанс Капитал — финансовый консультант» и Renaissance Securities Limited (Кипр) обратились в апелляцию, чтобы оспорить решение о взыскании с них стоимости заблокированных за рубежом активов их клиента, компании Perpecia Ltd, связанной с совладельцами «Фосагро» семьей Гурьевых.

Жалобы направлены в Девятый арбитражный апелляционный суд, РБК ознакомился с документами, их подлинность подтвердили источник, знакомый с поданными в суд материалами, и собеседник, знакомый с позицией истца.

Московский арбитраж в конце января взыскал с ответчиков (три упомянутых компании, а также банк «Ренессанс Кредит») в общей сложности $22,7 млн, а также 52,5 млн руб. Это стоимость замороженных ценных бумаг Perpecia, которыми управлял Renaissance и которые были заблокированы бельгийским депозитарием Euroclear из-за санкций в 2022 году, а также сумма зависших расчетов и замороженных денег на счетах. Под ограничения, введенные США, попали «Адорабелла» (материнская компания Perpecia), а также Андрей Гурьев-старший. Фактически это спор между кипрскими компаниями «Фосагро» и Renaissance Securities, а российские компании холдинга, которые по решению суда в Москве должны платить компенсации по этим спорам, не связаны с Renaissance и не могут определять ее деятельность, говорил «Ведомостям» представитель российского «Ренессанса». В конце 2024 года «Онэксим» Михаила Прохорова продал российскую часть своего бизнеса менеджменту во главе с Максимом Орловским, Владимиром Куровым и Игорем Даниленко. Но спор с Perpecia рассматривается с 2023 года. Московский арбитраж признал, что из-за санкций «юридические лица подвергаются репрессивным мерам в виде блокировки активов, ограничений в распоряжении своими правами, запретов на совершение с ними торговых, финансовых и иных операций», в то же время иностранный бизнес уклоняется от обязательств перед российскими кредиторами со ссылкой на санкции. Поэтому «разумность и обоснованность обращения российских кредиторов» к «дочкам в России» «представляется обоснованной», указал суд, поддержавший позицию истцов. «Идею самостоятельности своего дочернего общества» материнская компания после продажи российского бизнеса нивелировала, посчитал московский арбитраж, решивший, что российские компании должны отвечать по обязательствам зарегистрированной на Кипре Renaissance Securities Limited перед Perpecia.

Аргументы жалоб

Renaissance Securities не является частью группы «Ренессанс», говорится в жалобе «Ренкапитала». Суд проигнорировал доказательства, подтверждающие отсутствие связи, поэтому решение не может «считаться обоснованным и мотивированным». Правоотношения между Renaissance и Perpecia не имеют привязки к российской юрисдикции и могут рассматриваться только с применением права США, права Бельгии или права Кипра, подчеркивается там.

«Безосновательное взыскание средств с «Ренессанс Брокера», которое станет возможным при вступлении решения в законную силу, несет угрозу безопасности функционирования фондового рынка Российской Федерации. «РенБрок» занимается лицензируемой деятельностью и оказывает различные услуги российским организациям и гражданам. Произвольное взыскание средств с «РенБрока» потенциально может привести к нарушению прав третьих лиц», — пишет в своей жалобе «Ренессанс Брокер».

Renaissance Securities в свою очередь указывает, что суд взыскал с ответчиков стоимость заблокированных активов, «но не учел, что истец сохранил право собственности на эти активы». «Судебная практика российских судов, включая практику Верховного суда РФ, подтверждает, что даже если средства истца были заблокированы иностранными банками, они не должны считаться утерянными безвозвратно. Более того, сторона вправе обратиться за получением лицензии для разблокировки активов», — напоминает ответчик.

Представитель «Ренессанс Капитала» сказал РБК, что российские компании холдинга «являются отдельными экономическими субъектами, не могут участвовать в расчетах по спорным активам и не были стороной по заключенным соглашениям между компаниями "Фосагро" и Renaissance Securities». Активы, которые стали предметом спора, учитывались как на счетах российских депозитариев, так на счетах Euroclear и иных иностранных финансовых институтов, которые работают с учетом санкций, уточнил он. Спор подлежит рассмотрению в Лондонском коммерческом арбитраже (LCIA), подчеркивают в «Ренессанс Капитале», но истцы «сразу решили использовать судебную систему РФ для разрешения спора в связи с блокировкой активов, которая являлась результатом введенных против бенефициара «Фосагро» санкций в США и Великобритании».

Михаил Прохоров в блиц-интервью РБК рассказал, как он видит последствия судебного решения по иску о компенсации средств, замороженных в кипрском Renaissance Securities. — В чем причина конфликта с владельцами «Фосагро»? — Я бы не назвал это конфликтом. Скорее это противостояние здравого смысла и санкционного помутнения сознания. Как в советском анекдоте про пьяного, который ищет ключ под фонарем. Прохожий его спрашивает — где он его потерял, тот отвечает, что в километре отсюда. На вопрос — почему он ищет здесь, ответ — здесь светлее. При любом исходе судебных разбирательств я лично ничего не теряю в материальном плане, в этом деле я стою за здравый смысл. — Суд счел аргументы истцов убедительными. В чем вы видите суть ситуации? — Семья Гурьевых управляла своими накоплениями через систему оффшорных компаний и держала деньги и активы на Кипре в принадлежавшем мне инвестиционном банке «Ренессанс Капитал», вкладывая их, в том числе, в активы недружественных государств. После начала военной спецоперации на Украине семья Гурьевых попала под санкции Евросоюза и США, а также под действие указа президента по противодействию санкциям в рамках регулирования счетов типа «С». Таким образом, одна часть их активов и денежных средств оказалась заблокирована в Euroclear и западных банках, как и у десятков тысяч российских граждан, а другая, в силу того что де-юре они владели российскими активами через офшоры, в Национальном депозитарии в России вследствие указа президента. То есть деньги никуда не делись, они просто заблокированы на счетах. Типичная ситуация. Для юридической разблокировки своих средств семье Гурьевых по логике нужно отменить западные санкции и указ президента России, что видимо сейчас затруднительно. — Решение московского суда от 9 января 2025 года открывает истцам возможность получить доступ к деньгам российских ответчиков — «Ренессанс кредита», «Ренессанс брокера» и «Ренессанс капитала», потому что они стали сторонами разбирательства до того, как вы их продали. Почему вы считаете это необоснованным? — Дело лежало в суде полтора года, а решение принято в «Кровавое воскресенье». Само решение простое и абсурдное — получить деньги с компаний, с которыми у Гурьевых не было никаких отношений. То есть, если не можешь временно по закону получить доступ к своим деньгам, возьми навсегда чужие. Это та ситуация, когда необходимо привлечь внимание всего общества к ошибкам судебной системы, которые могут иметь катастрофические последствия для общества — В чем вы видите эти последствия? — Во-первых, это наглая попытка обойти указ президента по противодействию санкциям и по факту вывести деньги со счетов типа «С», на которых заблокированы счета иностранных компаний из недружественных стран. В случае создания такого прецедента любая иностранная компания, чьи счета заблокированы в России в рамках указа президента, сможет истребовать средства через российский суд с кого угодно. Например, с вас, если у вас есть деньги, на том основании, что им так хочется. Во-вторых, одним из ответчиков перед семьей Гурьевых является розничный банк «Ренессанс Кредит», который занимается потребительским кредитованием. Мне может кто-нибудь объяснить, в рамках какой логики за проблемы оффшорных компаний Гурьевых должны отвечать 1,5 млн российских вкладчиков банка? Такой прецедент создает угрозу стабильности банковской системы — у вас счет в одном банке, а требуете свои деньги в другом — напротив, через дорогу, где у вас никогда не было счетов. В-третьих, любая система делает ошибки и нужно вовремя их исправлять, чтобы судебные прецеденты укрепляли судебную систему, а не разносили ее в пух и прах. Борьба с абсурдом особенно важна сейчас в это непростое время, если этот абсурд может иметь критические последствия. Ящик Пандоры тихо отдыхает. — У вас есть аналогичные претензии со стороны других компаний или частных инвесторов? — Конечно нет. Невозможно эти претензии ни в одном суде мира и России обосновать. Хотя, все-таки один нашелся — Вы утверждаете, что решение суда создает угрозу стабильности банковской системы. Вы обращались в ЦБ по этому вопросу? — Наши адвокаты работают с юристами ЦБ. В интересах следующего суда я воздержусь от комментариев. — С какими доводами вы пойдете в следующий суд? — С доводами о защите прав компаний, к которым предъявлены претензии, некоторые из которых, кстати, уже имеют новых собственников и мне не принадлежат. Ну, и здравый смысл и отечественную экономику тоже буду защищать. Уже подал апелляцию на это решение. Уверен, что вышестоящий суд разберется во всем и отменит эту бессмыслицу.

Взыскание компенсации за заморозку активов за рубежом с компании в России — прецедент для российского рынка. Наиболее показательное дело с похожими вводными уже дошло до Верховного суда. В конце марта коллегия по экономическим спорам ВС рассмотрит спор между Совкомбанком и ответчиками в лице российского Ситибанка и американского Citibank N.A. В 2017 году Совкомбанк и Citibank N.A. заключили соглашение на несколько сделок по свопам и деривативам, в результате которого у Citibank возник долг на $24 млн. В 2022 году он отказался выплачивать задолженность из-за санкций, Совкомбанк оспаривает эту позицию, суды нескольких инстанций уже встали на его сторону. «Ренессанс Капитал — финансовый консультант» в своей апелляционной жалобе подчеркивает, что в отличие от этого дела, где Ситибанк и Citibank напрямую входят в одну группу, Renaissance Securities не имеет отношения к российскому «Ренессансу».

РБК направил запрос в Центробанк. В «ФосАгро» отказались от комментариев.