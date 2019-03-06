Экономисты предложили способ заработать на твитах Трампа о нефти

Американский нефтяной экономист Филип Верледжер внедрил новый концепт — «колл-опцион Трампа». Он означает, что президент США своими словесными интервенциями поощряет спекулянтов играть против нефти и позволяет зарабатывать на этом

Дональд Трамп (Фото: Jonathan Ernst / Reuters)

«Колл-опцион Дональда Трампа» — это понятие, которое Верледжер вводит по аналогии со знаменитым «пут-опционом Гринспена». Этот термин был популярен у инвесторов на фондовом рынке более 20 лет назад и означал веру в то, что глава Федеральной резервной системы Алан Гринспен в случае предкризисных явлений на рынке всегда вмешается и предотвратит падение котировок.

«Колл-опцион Трампа» действует так же, только в обратном направлении: он «поощряет спекулянтов играть против нефти и акций нефтяных компаний на основании веры в то, что США обязательно будут действовать, чтобы понизить цены на нефть», пишет Верледжер в докладе для клиентов его консалтинговой фирмы PKVerleger LLC под названием «Долгосрочные последствия нефтяных твитов Трампа» (датирован 4 марта, есть у РБК).

«Колл-опцион Трампа» назван так потому, что словесные интервенции президента США направлены на понижение нефтяных цен и позволяют извлекать из этого прибыль. Колл-опцион позволяет заработать на падении цены актива следующим образом: инвестор берет взаймы товар;

покупает колл-опцион, позволяющий купить тот же товар через некоторое время;

продает взятый взаймы товар сейчас по более высокой цене;

выкупает по опциону через некоторое время товар по более низкой цене и возвращает его кредитору. Таким образом, инвестор получает прибыль, равную разнице в цене на товар за вычетом стоимости опциона.

Самая большая угроза

Экономист приводит пример: 25 февраля Трамп написал в Twitter, что «нефтяные цены поднимаются слишком высоко», и попросил ОПЕК «расслабиться» — «мир не вынесет роста цен». Рынок ответил на послание Трампа снижением цены WTI на $1,8 за баррель и цены Brent — почти на $3.