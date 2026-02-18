 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Финансы⁠,
0
Эксклюзив

Альфа-банк и А1 запустят фонд «специальных ситуаций» на ₽30 млрд

В России появится фонд объемом до ₽30 млрд для инвестиций в проблемные активы. Фонд с участием А1, Альфа-банка и «Альфа-Капитала» будет работать со «специальными ситуациями», в том числе с «брошенным» западным бизнесом
Александр Файн
Александр Файн (Фото: А1)

Компания А1, работающая на российском «рынке специальных ситуаций» и инвестирующая в проблемные активы, совместно с Альфа-банком и УК «Альфа-Капитал» запустит новый фонд для вложений в «стрессовые активы», в том числе те, которые «бросил» ушедший из России иностранный бизнес. Об этом в интервью РБК рассказал владелец и гендиректор A1 Александр Файн. Информацию подтвердили представители Альфа-банка и «Альфа-Капитала».

«В начале этого года вместе с Альфа-банком и «Альфа-Капиталом» инициировали создание фонда объемом до 30 млрд руб. для инвестирования в специальные ситуации. Фонд уникальный, подобного раньше не делал никто», — сказал Файн. По его словам, в фонд будут включаться активы с теми или иными признаками проблем.

Владелец A1 Александр Файн — РБК: «Никаких обратных билетов»
Подписка на РБК
Александр Файн

«Это и конфликты собственников, и закредитованные компании, и уставшие от управления собственники. Плюс часть западных организаций ушли и оставили, например, неспособные к эффективной деятельности активы. Мы будем выбирать их и давать им новую жизнь», — пояснил Файн. Проект будет называться «Инвестирую с Альфой: фонд специальных ситуаций».

«Альфа-банк выступит якорным инвестором, а «Альфа-Капитал» будет осуществлять управление активами. А1 в качестве управляющего партнера будет отвечать за поиск, отбор и управление специальными ситуациями, разрешение споров и, в конечном счете, монетизацию», — добавил глава А1. По его словам, фонд будет фокусироваться на вложениях в проекты горизонтом примерно два-три года.

«В среднем наши проекты длятся полтора-два года», — уточнил Файн.

А1 предложила инвесторам вложиться в поиск проблемных активов
Финансы
Фото:Андрей Любимов / РБК

В разговоре с РБК Файн подчеркнул, что А1 не связана с другими участниками нового фонда «никакими узами»: «Мы независимые друг от друга компании. Иногда пересекаемся в сделках, порой с разных сторон. Это рынок. Если сотрудничаем, то на рыночных условиях».

Как разные проекты «Альфа-Групп» пережили юридическое отделение после санкций

А1 (ранее «Альфа Эко») работает в России с 1989 года и традиционно фокусировалась на инвестициях в активы, находящиеся в центре корпоративных и судебных конфликтов. Структура покупает доли в различных компаниях, приобретает права требования на активы или занимается финансированием взыскания тех или иных активов. Оппоненты компании не раз критиковали ее методы и даже жаловались на попытки «рейдерского захвата».

Изначально А1 функционировала в качестве первой основной компании «Альфа-Групп» Михаила Фридмана и Петра Авена. В 2000-х она позиционировалась как инвестиционное подразделение группы. Собственниками А1 были Михаил Фридман, Герман Хан и Алексей Кузьмичев. Весной 2022 года они продали свои доли в компании Александру Файну. 

УК «Альфа-Капитал» была создана в 1996 году как инвестиционная «дочка» «Альфа-Групп» для доверительного управления средствами частных и институциональных клиентов. До 2022 года ключевым учредителем УК было ООО «Альфа-Инвестиции», которое принадлежало Alfa Capital Investments Holdings, а та, в свою очередь, входила в периметр головного люксембургского холдинга ABH Holdings S.A. Доли в нем были распределены между основателями Михаилом Фридманом, Петром Авеном, Андреем Косоговым, Германом Ханом и другими миноритариями.

После начала российской военной операции на Украине власти Евросоюза 28 февраля ввели санкции против Фридмана и Авена, а 15 марта в британский санкционный список попали не только эти два бизнесмена, но и Хан. Это запустило череду сделок по смене долей бизнесменов, выходу их из некоторых активов, например Альфа-банка. В 2024–2025 годах российский Минфин через арбитражный суд добился приостановки корпоративных прав иностранных структур (люксембургских и кипрских) на некоторые российские активы «Альфа-Групп». Среди них и УК «Альфа-Капитал». Сейчас 100% компании принадлежит российской ООО «Альфа-Инвестиции», следует из данных ЕГРЮЛ.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Патрушев заявил о готовности ВМФ к прорыву морской блокады Запада

Россия направила ноту в ОЗХО из-за обвинения в отравлении Навального

В Британии решили ускорить создание альтернативы Visa из-за Трампа

Глава МИД Эстонии сообщил о работе над изъятием российских активов

В школьную программу добавят «служение»

Трамп призвал Украину стать более сговорчивой
Авторы
Теги
Юлия Кошкина Юлия Кошкина, Анна Пустякова, Иван Ткачёв Иван Ткачёв
А1 Альфа-Банк Долги фонды
Материалы по теме
А1 предложила инвесторам вложиться в поиск проблемных активов
Финансы
А1 получила долги структуры Тарико
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 февраля
EUR ЦБ: 90,87 (-0,17) Инвестиции, 17 фев, 18:04 Курс доллара на 18 февраля
USD ЦБ: 76,74 (+0,12) Инвестиции, 17 фев, 18:04
Над Россией сбили 43 дрона за ночь Политика, 07:55
Школы в районе Чебоксар перевели на дистанционный режим после атаки БПЛА Политика, 07:54
Официальный сайт аэропорта Шереметьево оказался временно недоступен Общество, 07:47
Посол рассказал, что спасенным из Таиланда россиянам не грозит суд Политика, 07:38
Как племянница легендарной актрисы стала героиней Олимпиады-2026 Спорт, 07:31
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:31
ЦБ смягчил риторику по ставке. Как отыграть это в облигацияхПодписка на РБК, 07:30
Новый рейтинг РБК
Топ-100 продавцов на Wildberries и Ozon
Подробнее
Как заправляться на 6 тысячах АЗС по одной карте РБК и Teboil PRO, 07:23
Уиткофф рассказал об итогах первого дня переговоров Москвы и Киева Политика, 07:23
Глава Чувашии сообщил о повторной атаке дронов в Чебоксарах Политика, 07:17
Альфа-банк и А1 запустят фонд «специальных ситуаций» на ₽30 млрд Финансы, 07:02
Владелец A1 Александр Файн — РБК: «Никаких обратных билетов»Подписка на РБК, 07:00
NYT рассказала о прозвище «Уиткофф и Зятькофф» для переговорщиков США Политика, 06:59
Евгений Юрченко собрал пакет акций ВТБ стоимостью более ₽44 млрд Финансы, 06:30