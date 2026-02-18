Альфа-банк и А1 запустят фонд «специальных ситуаций» на ₽30 млрд
Компания А1, работающая на российском «рынке специальных ситуаций» и инвестирующая в проблемные активы, совместно с Альфа-банком и УК «Альфа-Капитал» запустит новый фонд для вложений в «стрессовые активы», в том числе те, которые «бросил» ушедший из России иностранный бизнес. Об этом в интервью РБК рассказал владелец и гендиректор A1 Александр Файн. Информацию подтвердили представители Альфа-банка и «Альфа-Капитала».
«В начале этого года вместе с Альфа-банком и «Альфа-Капиталом» инициировали создание фонда объемом до 30 млрд руб. для инвестирования в специальные ситуации. Фонд уникальный, подобного раньше не делал никто», — сказал Файн. По его словам, в фонд будут включаться активы с теми или иными признаками проблем.
«Это и конфликты собственников, и закредитованные компании, и уставшие от управления собственники. Плюс часть западных организаций ушли и оставили, например, неспособные к эффективной деятельности активы. Мы будем выбирать их и давать им новую жизнь», — пояснил Файн. Проект будет называться «Инвестирую с Альфой: фонд специальных ситуаций».
«Альфа-банк выступит якорным инвестором, а «Альфа-Капитал» будет осуществлять управление активами. А1 в качестве управляющего партнера будет отвечать за поиск, отбор и управление специальными ситуациями, разрешение споров и, в конечном счете, монетизацию», — добавил глава А1. По его словам, фонд будет фокусироваться на вложениях в проекты горизонтом примерно два-три года.
«В среднем наши проекты длятся полтора-два года», — уточнил Файн.
В разговоре с РБК Файн подчеркнул, что А1 не связана с другими участниками нового фонда «никакими узами»: «Мы независимые друг от друга компании. Иногда пересекаемся в сделках, порой с разных сторон. Это рынок. Если сотрудничаем, то на рыночных условиях».
А1 (ранее «Альфа Эко») работает в России с 1989 года и традиционно фокусировалась на инвестициях в активы, находящиеся в центре корпоративных и судебных конфликтов. Структура покупает доли в различных компаниях, приобретает права требования на активы или занимается финансированием взыскания тех или иных активов. Оппоненты компании не раз критиковали ее методы и даже жаловались на попытки «рейдерского захвата».
Изначально А1 функционировала в качестве первой основной компании «Альфа-Групп» Михаила Фридмана и Петра Авена. В 2000-х она позиционировалась как инвестиционное подразделение группы. Собственниками А1 были Михаил Фридман, Герман Хан и Алексей Кузьмичев. Весной 2022 года они продали свои доли в компании Александру Файну.
УК «Альфа-Капитал» была создана в 1996 году как инвестиционная «дочка» «Альфа-Групп» для доверительного управления средствами частных и институциональных клиентов. До 2022 года ключевым учредителем УК было ООО «Альфа-Инвестиции», которое принадлежало Alfa Capital Investments Holdings, а та, в свою очередь, входила в периметр головного люксембургского холдинга ABH Holdings S.A. Доли в нем были распределены между основателями Михаилом Фридманом, Петром Авеном, Андреем Косоговым, Германом Ханом и другими миноритариями.
После начала российской военной операции на Украине власти Евросоюза 28 февраля ввели санкции против Фридмана и Авена, а 15 марта в британский санкционный список попали не только эти два бизнесмена, но и Хан. Это запустило череду сделок по смене долей бизнесменов, выходу их из некоторых активов, например Альфа-банка. В 2024–2025 годах российский Минфин через арбитражный суд добился приостановки корпоративных прав иностранных структур (люксембургских и кипрских) на некоторые российские активы «Альфа-Групп». Среди них и УК «Альфа-Капитал». Сейчас 100% компании принадлежит российской ООО «Альфа-Инвестиции», следует из данных ЕГРЮЛ.
