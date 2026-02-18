Альфа-банк и А1 запустят фонд «специальных ситуаций» на ₽30 млрд

В России появится фонд объемом до ₽30 млрд для инвестиций в проблемные активы. Фонд с участием А1, Альфа-банка и «Альфа-Капитала» будет работать со «специальными ситуациями», в том числе с «брошенным» западным бизнесом

Александр Файн (Фото: А1)

Компания А1, работающая на российском «рынке специальных ситуаций» и инвестирующая в проблемные активы, совместно с Альфа-банком и УК «Альфа-Капитал» запустит новый фонд для вложений в «стрессовые активы», в том числе те, которые «бросил» ушедший из России иностранный бизнес. Об этом в интервью РБК рассказал владелец и гендиректор A1 Александр Файн. Информацию подтвердили представители Альфа-банка и «Альфа-Капитала».

«В начале этого года вместе с Альфа-банком и «Альфа-Капиталом» инициировали создание фонда объемом до 30 млрд руб. для инвестирования в специальные ситуации. Фонд уникальный, подобного раньше не делал никто», — сказал Файн. По его словам, в фонд будут включаться активы с теми или иными признаками проблем.

«Это и конфликты собственников, и закредитованные компании, и уставшие от управления собственники. Плюс часть западных организаций ушли и оставили, например, неспособные к эффективной деятельности активы. Мы будем выбирать их и давать им новую жизнь», — пояснил Файн. Проект будет называться «Инвестирую с Альфой: фонд специальных ситуаций».

«Альфа-банк выступит якорным инвестором, а «Альфа-Капитал» будет осуществлять управление активами. А1 в качестве управляющего партнера будет отвечать за поиск, отбор и управление специальными ситуациями, разрешение споров и, в конечном счете, монетизацию», — добавил глава А1. По его словам, фонд будет фокусироваться на вложениях в проекты горизонтом примерно два-три года.

«В среднем наши проекты длятся полтора-два года», — уточнил Файн.

В разговоре с РБК Файн подчеркнул, что А1 не связана с другими участниками нового фонда «никакими узами»: «Мы независимые друг от друга компании. Иногда пересекаемся в сделках, порой с разных сторон. Это рынок. Если сотрудничаем, то на рыночных условиях».