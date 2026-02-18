Эксперты предсказали новый бум IPO на российском рынке в 2026 году

В 2026 году число IPO в России может подскочить в пять раз, а объем размещений достигнет ₽50–100 млрд, прогнозируют в «Эксперт РА». Опрошенные РБК эксперты сомневаются, что снижение ставки ЦБ позволит настолько разогреть рынок

В 2026 году до 20 российских компаний могут провести IPO (первичное размещение акций), говорится в обзоре рейтингового агентства «Эксперт РА», с которым ознакомился РБК. Совокупный объем привлечений может составить 50–100 млрд руб.

По сравнению с прошлым годом число выходов новых эмитентов на биржу вырастет в пять раз, а объем сделок — в 1,4–2,7 раза. В 2025-м на рынке состоялось всего четыре первичных размещения акций на 37 млрд руб. Аналитики «Эксперт РА» считают, что российский рынок акций выйдет из фазы охлаждения и переживет новый бум IPO.

Как изменился рынок IPO за пять лет

Как отмечено в обзоре «Эксперт РА», за последние пять лет российский рынок первичных размещений пережил несколько состояний — локальные пики в 2020–2021 и 2023–2024 годах, «точку поворота» в 2022 году после начала спецоперации на Украине и санкций, а также охлаждение в 2025-м на фоне высокой ключевой ставки. Эти перемены сильно отразились на качественных характеристиках первичных размещений акций.

Во-первых, изменилась структура инвесторов. По данным «Эксперт РА», в 2021 году около 60% в объеме торгов занимали институционалы, среди которых было немало зарубежных структур. В 2022-м главными действующими лицами на рынке акций стали российские физические лица, их доля в торгах выросла до 60% и достигла своего пика в 83% в 2023 году. «Это фундаментально изменило поведение рынка, сделав его более эмоциональным и частично зависимым от маркетинга эмитентов», — отмечают аналитики «Эксперт РА». Что касается непосредственно участия частных инвесторов в IPO, то, по данным Банка России на 2024 год (последние актуальные оценки), доля физических лиц в первичных размещениях составила 40% против 18% в 2023-м.

Во-вторых, изменение состава инвесторов привело к сокращению ликвидности — как правило, граждане оперируют меньшими капиталами, чем юридические лица. Как следствие, уменьшились и размер компаний, которые выходят на IPO, и стоимость их сделок, следует из обзора рейтингового агентства. Рост числа размещений в 2023–2024 годах аналитики называют «парадом компаний малой и средней капитализации». «Фрагментированный спрос физических лиц не способен взять на себя крупные размещения. Розничный инвестор может обеспечить успех сделки на 3–5 млрд руб., но не способен заменить ушедшие иностранные фонды в сделках на сумму более 50 млрд руб.», — пишут авторы.

В 2021 году состоялось семь IPO российских эмитентов как на локальных, так и на иностранных биржах. Совокупная стоимость этих сделок составила 290 млрд руб., минимальный объем размещения — 18 млрд руб. Начиная с 2022-го чек в 3–5 млрд руб. стал новым стандартом для российского IPO. В 2023-м было семь сделок на 42 млрд руб., минимальный объем привлечения составил 300 млн руб. (IPO «Мосгорломбарда»), а максимальный — 13,7 млрд руб. (IPO «Евротранса» — сети заправок «Трасса»). Похожая картина была и в 2024-м: на биржу вышло 15 компаний, но совокупно они привлекли 82 млрд руб. Минимальный объем IPO составил 900 млн руб. (IPO девелопера «Апри»), а максимальный — 13,1 млрд руб. (IPO лизинговой компании «Европлан»).

Относительно крупной сделкой последнего времени было только IPO «Дом.РФ», который привлек на бирже 31,7 млрд руб. в 2025 году. Всего же в прошлом году прошло четыре сделки на сумму 37 млрд руб. Снижению числа сделок в прошлом году способствовали высокая ключевая ставка (до июня она была на историческом максимуме 21%), которая оттягивала деньги в менее рискованные инструменты с фиксированным доходом, а также неготовность эмитентов размещаться с дисконтом, «которого требует рынок в условиях дорогих денег», пояснили в «Эксперт РА».

Снизилась и капитализация российского рынка акций (совокупная стоимость всех акций в обращении): в 2021 году она составляла 62,8 трлн руб., или 47% от ВВП, в 2022-м вместе с рекордным обвалом рынка капитализация сократилась до 38,4 трлн руб., или 26% ВВП, оценили в «Эксперт РА». В 2023-м рынок восстанавливался, и капитализация выросла до 56,9 трлн руб., или 32% ВВП. Но затем случился новый обвал на рынке и его капитализация стала еще ниже к ВВП, чем в переломном 2022-м: 53,2 трлн руб., или 26% от ВВП, — в 2024-м, и 50 трлн руб., или 23% от ВВП, — в 2025-м. При этом в начале 2024-го Владимир Путин поручил увеличить капитализацию российского фондового рынка до 66% от ВВП к 2030 году и до 75% от ВВП к 2036-му.

Что ждать от рынка IPO в 2026 году

Прогноз «Эксперт РА» насчет количества IPO выглядит позитивно: 20 размещений в 2026-м, что в пять раз больше, чем годом ранее. Но если сопоставлять с прогнозом относительно общего объема привлеченных средств — 50–100 млрд руб., — то чеки IPO на российском рынке останутся очень скромными: от 2,5 млрд до 5 млрд руб. Это сопоставимо с результатами 2024 года.

«Ключевым драйвером размещения будет смягчение денежно-кредитной политики. По прогнозам ЦБ, среднегодовая ключевая ставка в 2026-м будет на уровне 13–13,5% — это все еще дорого, но тенденция на снижение станет сигналом для компаний начать подготовку к IPO», — считают в «Эксперт РА». Там ждут выхода на биржу компаний из IT-cектора, а также бизнеса, который занимается искусственным интеллектом, розничной и электронной торговлей, финтехом. В 2027 году показатели рынка IPO продолжат рост при сохранении благоприятной конъюнктуры, ожидают в «Эксперт РА».

Но если инфляция не замедлится до целевых 4–5% к концу 2026 года, регулятор может держать ключевую ставку в районе 14–15% дольше ожидаемого, это сделает депозиты привлекательнее акций и «высушит ликвидность на рынке IPO», предупреждают аналитики рейтингового агентства. Рисками для российских IPO являются и высокая стоимость кредитов, которые будут уменьшать оценки бизнеса, отсутствие притока внешних денег, внешние шоки (падение цен на сырье, что может ударить по крупнейшим российским эмитентам).

На февральском заседании Банк России вопреки прогнозам рынка продолжил смягчение денежно-кредитной политики и снизил ставку до 15,5% годовых. Регулятор также сузил диапазон средней ставки на 2026 год до 13,5–14,5%. Это дает основания прогнозировать продолжение снижения показателя на каждом заседании ЦБ до конца года, отмечали опрошенные РБК аналитики.

В «Эксперт РА» в 2026 году также ждут притока на рынок длинных денег от российских институционалов. «Развитие НПФ (негосударственных пенсионных фондов) и внедрение программ долгосрочных сбережений позволит кратно увеличить емкость рынка. На большом сформированном рынке финансово устойчивые и прозрачные компании смогут привлекать значительно большие объемы капитала, чем в условиях текущего доминирования розничных инвесторов», — полагают аналитики. Доля частных инвесторов в торгах акциями действительно стала сокращаться с пиков 2023-го и достигла 67,8% в январе 2026 года, следует из данных Московской биржи.

Какие прогнозы по IPO дают другие эксперты

Другие эксперты, которых опросил РБК, более сдержанно оценивают перспективы российского рынка IPO в 2026 году.

При текущих условиях 20 сделок в этом году не состоится, убежден персональный брокер «БКС Мир инвестиций» Гусейн Рзаев. «Ключевая ставка 15,5% — это все еще значительно выше нейтральной, 12%. В геополитике ситуация не улучшилась, и пока что нет предпосылок для существенной геополитической разрядки в ближайшие месяцы. Настроения на рынке акций не самые радужные, цены на акции низкие, активных покупок не наблюдаем. Размещаться в текущей конъюнктуре рынка эмитентам невыгодно. Поэтому активное размещение переносится на четвертый квартал 2026-го и на 2027 год по мере снижения ставки к 12% и изменения ситуации в геополитике», — поясняет эксперт. Но 20 компаний действительно готовы к выходу на биржу, подтверждает Рзаев.

В ЦБ насчитывали 500 компаний, которые потенциально могли бы выйти на биржу, заявил в интервью РБК в конце 2024 года первый зампред регулятора Владимир Чистюхин.

По мнению старшего аналитика инвестбанка «Синара» Марии Лукиной, в 2026-м может пройти 10–15 сделок с потенциальным объемом размещений 100 млрд руб. В основном «на низком старте» IT-компании. Ожидаются IPO нефтегазохимического холдинга «Сибур», ГК «Солар» — «дочки» «Ростелекома», сети магазинов «Винлаб», группы «ВИС», перечисляет Рзаев. «Также ожидаются SPO (вторичное размещение уже выпущенных, но не торговавшихся акций компании. — РБК) компаний с госучастием на сумму до 200 млрд руб.», — напоминает Лукина.

Ранее замминистра финансов Алексей Моисеев анонсировал на 2026 год две-три такие сделки. Всего у Минфина семь кандидатов из числа госкомпаний, уточнил он. Управляющий директор по рынкам акционерного капитала «Финам» Леонид Павликов считает, что 15–20 сделок на рынке могут обеспечить IPO и SPO совместно.

Существенного притока денег институционалов в акции большинство экспертов не ждут. Для этого на биржу должны выходить действительно крупные и интересные эмитенты, что возможно при более благоприятных условиях, чем сейчас, поясняет Рзаев. О том, что институционалам нужны более крупные чеки, говорит руководитель дирекции по работе с акциями УК «Альфа Капитал» Эдуард Харин: «Сделки по 2 млрд руб., боюсь, не привлекут институционалов вообще. У каждого большого институционала есть стоимость покрытия эмитента. У себя в портфеле им же занимается управляющий, аналитик. И если в портфель можно купить пакет на несколько сотен миллионов рублей максимально, то для многих институционалов это просто неинтересная позиция». Позиция НПФ, управляющих счетами программы долгосрочных сбережений, примерно такая же, резюмировал эксперт.