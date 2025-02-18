Россияне в 2024 году вдвое чаще просили у банков отсрочки по кредитам

В 2024 году граждане направили в банки более 4 млн заявок на кредитные каникулы, подсчитал ЦБ. Регулятор связал всплеск запросов с высокой инфляцией и проблемами заемщиков в приграничных регионах России

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В 2024 году в российские банки поступило 4,1 млн запросов от клиентов-физлиц на реструктуризацию кредитов — почти вдвое больше, чем годом ранее (2,3 млн), сообщил ЦБ. Речь идет о заявлениях на разного рода отсрочки по ссудам — кредитные или ипотечные каникулы, которые можно оформить по закону, а также на собственные программы реструктуризации от банков.

В обзоре ЦБ привел четыре фактора, которые обеспечили всплеск обращений граждан к кредиторам в прошлом году:

Возросшие объемы кредитования. За 2024 год розничный портфель банков увеличился на 14,2%, или 4,79 трлн руб., но в 2023-м прирост был еще больше — 7,23 трлн руб. (.pdf).

Ускорение инфляции. Как отмечает ЦБ, инфляционные процессы влияют на разные категории граждан неравномерно и это может приводить «к проблемам с погашением кредитов у тех заемщиков, динамика доходов которых отстает от темпов инфляции, особенно если у заемщика высокая долговая нагрузка». По итогам прошлого года рост цен в России превысил 9,5%, сообщил ранее Росстат.

Хронические должники. Заемщики, которые уже пользовались кредитными каникулами (по 353-ФЗ), после завершения отсрочки не смогли вернуться в обычный график платежей и обращались за новыми реструктуризациями — уже по программам банков.

Проблемы жителей приграничных регионов России. ЦБ указал на «повышенный спрос на реструктуризацию со стороны граждан из наиболее пострадавших приграничных регионов», но не раскрыл количество таких обращений. В начале августа 2024 года, после вторжения Вооруженных сил Украины на территорию Курской области, власти объявили об эвакуации части населения из приграничных районов страны. Тогда же Банк России рекомендовал кредиторам предоставлять таким гражданам кредитные каникулы.

Как следует из данных ЦБ, поток заявок от физлиц на реструктуризацию ссуд увеличился во втором полугодии: если с января по июнь в банки поступило 1,7 тыс. таких обращений, то в следующие шесть месяцев — 2,4 тыс. Хотя номинально число заявок выросло, доля их одобрения ощутимо упала — до 29,7% в прошлом году против 41,1% в 2023-м. Всего за отчетный год кредиторы пересмотрели условия по 1,2 млн договоров. Количество фактически завершенных реструктуризаций выросло на 30,8%. Общая сумма задолженности по таким проблемным ссудам составила 603,2 млрд руб., что тоже почти на треть больше значений 2023 года.

В прошлом году также резко подскочили объемы реструктуризаций кредитов военнослужащих по 377-ФЗ — эта норма позволяет гражданам, которые призваны на военную службу либо заключили контракт с Минобороны, обратиться к кредиторам за отсрочкой платежей по имеющимся долгам.

По данным ЦБ, за 2024 год банки по этому правилу пересмотрели 475,4 тыс. договоров с заемщиками на 188,6 млрд руб. В 2023 году, когда норма только заработала, регулятор зафиксировал всего 905 таких реструктуризаций на сумму чуть более 1 млрд руб. (.pdf).