Суд отказал в аресте активов экс-руководства банка из топ-50 на ₽195 млрд

Арбитражный суд Москвы отказался удовлетворить ходатайство ЦБ о наложении ареста на имущество и счета бывших руководителей Московского индустриального банка

Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Арбитражный суд Москвы рассмотрел ходатайство Банка России о наложении ареста на имущество и счета 19 бывших топ-менеджеров и совладельцев Московского индустриального банка (МИнБанк), но отказался его удовлетворить, сообщает «РИА Новости». ЦБ требует взыскания с ответчиков более 195 млрд руб. и арест просил наложить в качестве обеспечительной меры «в пределах суммы исковых требований».

Необходимость принятия обеспечительных мер представители ЦБ и МИнБанка обосновывали тем, что ответчики в период за полгода до введения временной администрации и после ее ввода осуществляли «массовый вывод имущества», сообщает «РИА Новости». По их данным, большинство ответчиков за последнее время продали ряд земельных участков, квартир, жилых домов и автомобилей.

В свою очередь, адвокаты ответчиков заявили в суде, что арест денежных средств оставит их доверителей — в том числе пенсионеров и многодетных — без средств к существованию. Кроме того, защита отмечала несправедливость одинакового подхода, указывая на то, что некоторые из ответчиков не имели никакого отношения к кредитной деятельности МИнБанка и не могли своими действиями или бездействием причинить убытки.

Кроме того, Московский арбитражный суд прекратил производство по делу в отношении Галины Шахановой в связи со смертью ответчицы, отмечает «РИА Новости».

22 января 2019 года Банк России объявил о решении санировать МИнБанк, занимающий 33-е место по активам в российской банковской системе, силами Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС).