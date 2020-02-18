Суд отказал в аресте активов экс-руководства банка из топ-50 на ₽195 млрд

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 19 февраля
USD ЦБ: 63,77 (+0,46) Quote, 13:32
Курс евро на 19 февраля
EUR ЦБ: 69,09 (+0,47) Quote, 13:32
В проект Конституции внесли идею о неприкосновенности экс-президентов Политика, 18:18 Кудрин увидел у правительства маневр для снижения налоговой нагрузки Экономика, 18:13 Шойгу назвал санкции препятствием для восстановления Сирии Политика, 18:10 Дешево не значит плохо: почему французы любят дискаунтеры Pro, 18:10 ФСБ показала видео задержания подозреваемых в подготовке теракта в Керчи Общество, 18:06 Биатлонистка Вирер завоевала второе золото на чемпионате мира Спорт, 18:04 Акции роста и акции стоимости: что это такое и как их отличить Quote, 18:01 Янукович оценил действия Зеленского на посту президента Политика, 17:55 Huawei согласилась выполнять правило по предустановке российского софта Технологии и медиа, 17:55 Роскомнадзор пообещал ответить на штраф Ofcom «НТВ-Мир Балтия» Общество, 17:51 Сберегательный карт-бланш: как ЦБ поможет правительству увеличить расходы Мнение, 17:47 Суд отказал в аресте активов экс-руководства банка из топ-50 на ₽195 млрд Финансы, 17:45 ФСБ и ЦБ предложили запретить платить криптовалютой Крипто, 17:44 «Аэрофлот» открыл продажу билетов на рейсы Москва — Ярославль — Москва Пресс-релиз, 17:44
Финансы ,  
0 

Суд отказал в аресте активов экс-руководства банка из топ-50 на ₽195 млрд

Арбитражный суд Москвы отказался удовлетворить ходатайство ЦБ о наложении ареста на имущество и счета бывших руководителей Московского индустриального банка
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Арбитражный суд Москвы рассмотрел ходатайство Банка России о наложении ареста на имущество и счета 19 бывших топ-менеджеров и совладельцев Московского индустриального банка (МИнБанк), но отказался его удовлетворить, сообщает «РИА Новости». ЦБ требует взыскания с ответчиков более 195 млрд руб. и арест просил наложить в качестве обеспечительной меры «в пределах суммы исковых требований».

Необходимость принятия обеспечительных мер представители ЦБ и МИнБанка обосновывали тем, что ответчики в период за полгода до введения временной администрации и после ее ввода осуществляли «массовый вывод имущества», сообщает «РИА Новости». По их данным, большинство ответчиков за последнее время продали ряд земельных участков, квартир, жилых домов и автомобилей.

В свою очередь, адвокаты ответчиков заявили в суде, что арест денежных средств оставит их доверителей — в том числе пенсионеров и многодетных — без средств к существованию. Кроме того, защита отмечала несправедливость одинакового подхода, указывая на то, что некоторые из ответчиков не имели никакого отношения к кредитной деятельности МИнБанка и не могли своими действиями или бездействием причинить убытки.

Кроме того, Московский арбитражный суд прекратил производство по делу в отношении Галины Шахановой в связи со смертью ответчицы, отмечает «РИА Новости».

22 января 2019 года Банк России объявил о решении санировать МИнБанк, занимающий 33-е место по активам в российской банковской системе, силами Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС).

В июле ЦБ объявил, что докапитализирует санируемый Московский индустриальный банк на 128,7 млрд руб., выкупив дополнительный выпуск акций кредитной организации и став владельцем 99,9% обыкновенных акций банка. Ранее бывшему руководителю МИнБанка Абубакару Арсамакову (входит в число ответчиков по иску ЦБ) и его семье принадлежали 12,42% банка, остальным собственникам — небольшие пакеты до 9%.

Зампред Банка России Василий Поздышев ранее говорил, что в кредитной организации не было «криминальных историй» или случаев «массового кредитования собственниками самих себя и своих собственных проектов». По его словам, банк выдавал большое количество рыночных кредитов, но не самым рентабельным компаниям.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Москва, банки
Задайте вопрос Антону Силуанову
Министр ответит в прямом эфире 20 февраля на самые популярные вопросы читателей РБК
Отправить
Материалы по теме
ЦБ подал к владельцам Московского Индустриального банка иск на ₽195 млрд
Финансы
«Ведомости» узнали о претензиях ЦБ на ₽195,3 млрд к экс-владельцам МИнБа
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter