«Ъ» узнал, что «Росэкспертизу» исключили из реестра аудиторских компаний
Федеральное казначейство исключило «Росэкспертизу» из реестра аудиторских организаций, оказывающих услуги общественно значимым организациям (ОЗО), выяснил «Коммерсантъ». Как отмечает газета, это одна из крупнейших аудиторских компаний России — по данным RAEX, она занимала 12-е место по объему выручки от аудиторских услуг в 2022 году (401 млн руб.).
Проверка проходила с 11 сентября по 3 ноября 2023 года, охватывая работу компании за два года. Из данных казначейства следует, что «Росэкспертиза» нарушила нормы закона «Об аудиторской деятельности» в части соблюдения правил независимости. Из реестра аудиторских организаций она была исключена 11 декабря.
В «Росэкспертизе» не ответили на запрос «Коммерсанта». Однако в отчете компании указано, что от казначейства было получено предписание об устранении выявленных нарушений, «которое будет выполнено в предписанный срок».
Аудиторские услуги ОЗО могут оказывать только организации, включенные в соответствующие реестры. Реестр аудиторов, которые могут оказывают услуги ОЗО, не связанным с финансовым рынком, ведет казначейство. Реестр аудиторских организаций, работающих с ОЗО на финансовом рынке, ведет ЦБ. При этом компания не может попасть в реестр Банка России, если ее нет в реестре казначейства.
По словам опрошенных газетой участников рынка, казначейство впервые исключило из реестра крупную компанию. Решение регулятора может грозить аудитору потерей части бизнеса и репутации. «Если компания исключается из списка, то очень большой объем работ фактически исчезает. Это экономически очень важное событие для компании, поскольку число клиентов, относящихся к ОЗО, может достигать десятков, а их аудит стоить миллионы рублей», — пояснил партнер аудиторской компании ФБК Алексей Терехов.
Согласности отчетности «Росэкспертизы» за 2022 год, на аудит ОЗО приходилось около 56% от общей выручки компании, отмечает «Коммерсантъ». В том году она проводила аудиторские проверки более чем в трех десятках ОЗО, в том числе таких, как «Газпром нефть», «Зарубежнефть», «Славнефть», «Сургутнефтегаз» и др. По словам гендиректора «Универс-Аудит» Дмитрия Лимаренко, подобные компании очень щепетильно относятся к репутации своего аудитора, в связи с чем есть риск, что они не захотят работать с компанией, даже если она вернется в список.
«Росэкспертиза» была основана в Москве в 1993 году. Основателем и первым ее руководителем был Александр Перов. На начальном этапе основной сферой деятельности «Росэкспертизы» были общий и банковский аудит. В 1994 году компания получила лицензии, необходимые для оказания этих услуг, а в 2000-2001 годах — полномочия Министерства имущественных отношений России на проведение аудита государственных унитарных предприятий.
По данным СПАРК, доходы компании по итогам 2022 года составили 404 млн руб., расходы — 394 млн. В штабе компании числятся 149 человек, ее гендиректор — Александр Козлов, уставной капитал — 100 млн руб.
С сентября 2023 года казначейство начало присваивать риск-оценки аудиторам, работающим с общественно-значимыми организациями. От нее в частности зависит, как пристально и часто СРО аудиторов будет проверять компанию.
Среди негативных факторов, повышающих уровень риска для аудиторов:
- Наличие административного производства по несоблюдению законодательства в сфере ПОД/ФТ;
- В Росфинмониторинг не отправлено ФЭС о наличии у клиента подозрительных сделок;
- Не применены меры по замораживанию операций и имущества клиента при совпадении с негативными перечнями;
- Не проведена идентификация клиента, его представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца.
- Отсутствуют ПВК, или их содержание не соответствуют нормативным требованиям;
- Разглашение клиенту значимой информации, например, об информировании Росфинмониторинга о принятых мерах по ПОД/ФТ.
В зависимости от количества и серьезности нарушений аудитору присваивают риск-оценку: низкую, умеренную, повышенную или высокую. Информация о присвоенной риск-оценке закрытая. Ею владеют только казначейство, СРО аудиторов и Росфинмониторинг.
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