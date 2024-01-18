«Ъ» узнал, что «Росэкспертизу» исключили из реестра аудиторских компаний

Казначейство исключило из реестра аудиторов ОЗО одну из крупнейших аудиторских компаний — «Росэкспертизу», выяснил «Ъ». Опрошенные газетой эксперты отметили, что решение может грозить аудитору потерей части бизнеса и репутации

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Федеральное казначейство исключило «Росэкспертизу» из реестра аудиторских организаций, оказывающих услуги общественно значимым организациям (ОЗО), выяснил «Коммерсантъ». Как отмечает газета, это одна из крупнейших аудиторских компаний России — по данным RAEX, она занимала 12-е место по объему выручки от аудиторских услуг в 2022 году (401 млн руб.).

Проверка проходила с 11 сентября по 3 ноября 2023 года, охватывая работу компании за два года. Из данных казначейства следует, что «Росэкспертиза» нарушила нормы закона «Об аудиторской деятельности» в части соблюдения правил независимости. Из реестра аудиторских организаций она была исключена 11 декабря.

В «Росэкспертизе» не ответили на запрос «Коммерсанта». Однако в отчете компании указано, что от казначейства было получено предписание об устранении выявленных нарушений, «которое будет выполнено в предписанный срок».

Аудиторские услуги ОЗО могут оказывать только организации, включенные в соответствующие реестры. Реестр аудиторов, которые могут оказывают услуги ОЗО, не связанным с финансовым рынком, ведет казначейство. Реестр аудиторских организаций, работающих с ОЗО на финансовом рынке, ведет ЦБ. При этом компания не может попасть в реестр Банка России, если ее нет в реестре казначейства.

По словам опрошенных газетой участников рынка, казначейство впервые исключило из реестра крупную компанию. Решение регулятора может грозить аудитору потерей части бизнеса и репутации. «Если компания исключается из списка, то очень большой объем работ фактически исчезает. Это экономически очень важное событие для компании, поскольку число клиентов, относящихся к ОЗО, может достигать десятков, а их аудит стоить миллионы рублей», — пояснил партнер аудиторской компании ФБК Алексей Терехов.

Согласности отчетности «Росэкспертизы» за 2022 год, на аудит ОЗО приходилось около 56% от общей выручки компании, отмечает «Коммерсантъ». В том году она проводила аудиторские проверки более чем в трех десятках ОЗО, в том числе таких, как «Газпром нефть», «Зарубежнефть», «Славнефть», «Сургутнефтегаз» и др. По словам гендиректора «Универс-Аудит» Дмитрия Лимаренко, подобные компании очень щепетильно относятся к репутации своего аудитора, в связи с чем есть риск, что они не захотят работать с компанией, даже если она вернется в список.

«Росэкспертиза» была основана в Москве в 1993 году. Основателем и первым ее руководителем был Александр Перов. На начальном этапе основной сферой деятельности «Росэкспертизы» были общий и банковский аудит. В 1994 году компания получила лицензии, необходимые для оказания этих услуг, а в 2000-2001 годах — полномочия Министерства имущественных отношений России на проведение аудита государственных унитарных предприятий. По данным СПАРК, доходы компании по итогам 2022 года составили 404 млн руб., расходы — 394 млн. В штабе компании числятся 149 человек, ее гендиректор — Александр Козлов, уставной капитал — 100 млн руб.

С сентября 2023 года казначейство начало присваивать риск-оценки аудиторам, работающим с общественно-значимыми организациями. От нее в частности зависит, как пристально и часто СРО аудиторов будет проверять компанию.

Среди негативных факторов, повышающих уровень риска для аудиторов:

Наличие административного производства по несоблюдению законодательства в сфере ПОД/ФТ;

В Росфинмониторинг не отправлено ФЭС о наличии у клиента подозрительных сделок;

Не применены меры по замораживанию операций и имущества клиента при совпадении с негативными перечнями;

Не проведена идентификация клиента, его представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца.

Отсутствуют ПВК, или их содержание не соответствуют нормативным требованиям;

Разглашение клиенту значимой информации, например, об информировании Росфинмониторинга о принятых мерах по ПОД/ФТ.

В зависимости от количества и серьезности нарушений аудитору присваивают риск-оценку: низкую, умеренную, повышенную или высокую. Информация о присвоенной риск-оценке закрытая. Ею владеют только казначейство, СРО аудиторов и Росфинмониторинг.