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Госдума предложит ограничить вложения россиян в краудфандинговые проекты
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Госдума предложит ограничить вложения россиян в краудфандинговые проекты
Финансы, 08:00
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Госдума предложит ограничить вложения россиян в краудфандинговые проекты
В России может быть введен лимит для частных вложений в различные проекты, в том числе криптоактивы, через краудфандинговые платформы, — максимум 600 тыс. руб. в год. Это должно снизить финансовые риски населения, считают в ЦБ
Анатолий Аксаков (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Частные лица в России, не имеющие статуса квалифицированного инвестора, смогут инвестировать в проекты через краудфандинговые платформы не более 600 тыс. руб. в год, при этом сумма вложений в один проект не должна превышать 100 тыс. руб. Такие требования содержатся в тексте законопроекта о регулировании краудфандинговых платформ (есть в распоряжении РБК), который готовится для рассмотрения Госдумой во втором чтении. Подлинность основных положений документа подтвердили два источника, знакомых с ходом его обсуждения.

В тексте законопроекта, принятого Госдумой весной 2018 года в первом чтении, говорилось, что лимит инвестиций будет устанавливаться нормативными актами Банка России. При этом сумма 600 тыс. руб. — это нижнее пороговое значение операций, подлежащих обязательному контролю со стороны Росфинмониторинга в рамках борьбы с отмыванием доходов.

Во втором чтении законопроект о краудфандинговых платформах, скорее всего, будет рассмотрен в январе 2019 года, рассказал РБК один из его авторов, глава комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков. «Данная версия законопроекта не ограничивает размер инвестиций в социальные или благотворительные проекты. Лимит установлен только для частных инвесторов, которые направляют денежные средства в коммерческие проекты», — уточнил он.

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«Вложение инвестиций посредством краудфандинговых (инвестиционных) платформ является высокорискованным и может привести к потере всех инвестируемых денежных средств в полном объеме. С целью принятия неквалифицированными инвесторами таких рисков и вводится ограничение по объему инвестирования в течение одного года не более 600 тыс. руб.», — сообщили РБК в пресс-службе Банка России.

Рынок краудфандинга в России

Краудфандинговые платформы позволяют привлекать к финансированию различных проектов средства физических и юридических лиц. Они могут оформляться в виде займов, долей в уставном капитале или даже предусматривать нефинансовое вознаграждение за вложения (например, ужин со знаменитостью — инициатором проекта, приглашение на съемочную площадку, экземпляр изданной книги и т.д.). В рамках краудфандинга могут создаваться и ICO-проекты с выпуском криптоактивов.

По данным ЦБ, в 2017 году рынок краудфандинга в России удвоился, достигнув 11,2 млрд руб. Львиную долю на рынке занимает сегмент B2B (займы компаний или юрлицу юрлицом или ИП) с объемом 9,3 млрд руб. (плюс 81,5% к уровню 2016 года). Но самый динамичный сегмент — предоставление займов частными лицами юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, который вырос более чем в три раза, до 1,55 млрд руб. Средняя сумма сделки — около 300 тыс. руб. на одного человека, средняя сумма займа — чуть более 900 тыс. руб. в адрес одного юридического лица.

В сегменте краудинвестинга (привлечение денег юрлицом в обмен на долю в капитале, конвертируемые займы и т.д.) объемы в 10 раз меньше. В 2017 году они снизились на 52,4%, до 153,2 млн руб. Средняя сумма на финансирование одного проекта составила 8,1 млн руб., деньги за год привлекли 19 компаний.

Оценка охватывает не весь рынок: ЦБ составляет ее на основе совместного мониторинга с площадками, добровольно предоставляющими отчетность регулятору.

Текст уточненного ко второму чтению законопроекта предполагает, что операторы инвестиционных платформ (хозяйственные общества) вправе признать гражданина квалифицированным инвестором в соответствии с ФЗ «О рынке ценных бумаг», пояснили в ЦБ. В этом случае он будет иметь возможность инвестировать в течение одного года более 600 тыс. руб.

Гражданин может быть признан квалифицированным инвестором, если соответствует хотя бы одному из следующих критериев:

  • наличие активов или определенных видов имущества на сумму не менее 6 млн руб.;
  • опыт работы в организации из сферы ценных бумаг — не менее двух или трех лет в зависимости от статуса работодателя;
  • операции с ценными бумагами за год с периодичностью не реже десяти за квартал, но не реже одной сделки в месяц при обороте не менее 6 млн руб.;
  • наличие высшего экономического образования или специального финансового аттестата.

Из новой версии законопроекта исключены понятия «токен» и «смарт-контракты», но присутствует понятие «цифровые финансовые активы». Понятия «токены» и «смарт-контракты» были исключены и из законопроекта «О цифровых финансовых активах».

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Законы о цифровых финансовых активах, о краудфандинговых платформах, а также поправки в Гражданский кодекс после принятия должны регулировать рынок криптоиндустрии в России.

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Единицы крупных инвесторов

Физические лица чаще всего инвестируют по 5–10 тыс. руб. в один проект, рассказал РБК глава крупнейшей в России p2b-платформы Penenza.ru Дмитрий Пангин; при этом бывают случаи, когда за раз вкладывают 600 тыс. руб. — в основном это займы на участие в строительных тендерах или на исполнение контрактов.

Средний размер краудфандинговых инвестиций в проекты, связанные с творческой сферой (съемки фильмов, организация фестивалей), составляет, как правило, от 1 тыс. до 5 тыс. руб., сообщил РБК владелец краудфандинговой платформы Boomstarter Руслан Тугушев. «Случаев, когда сумма превышала бы предлагаемые ограничения (100 тыс. руб. на один проект, 600 тыс. руб. в целом за год), единицы», — говорит он. Столько же инвесторов, которые системно и в размерах, составляющих миллионы рублей, финансируют, к примеру, кинопроекты, добавил Тугушев.

Как считает владелец Boomstarter, если для краудфандинговых инвестиций все-таки потребуется быть квалифицированным инвестором, необходимо проработать упрощенную схему получения такого статуса. Такого же мнения придерживается и глава Penenza.ru. ​«Инвесторы с суммами свыше 600 тыс. руб. готовы получать статус квалифицированного инвестора. Главное, чтобы критерии были разумными и инфраструктура для получения такого статуса была готова, чтобы, например, инвесторам из регионов не приходилось ехать за тысячу километров для подтверждения статуса», — пояснил Пангин.

В Российской ассоциации криптоиндустрии и блокчейна (РАКИБ) установленную сумму ограничений считают сильно заниженной. По данным ассоциации, частный инвестор вкладывает в ICO-проекты через краудфандинговые платформы около 1–3 млн руб. в год. Поэтому ассоциация предлагает установить лимит в размере до 2 млн руб.

Не «золотой стандарт»

Целью предлагаемых поправок является ограничение рисков для индивидуальных инвесторов, полагает старший юрист Herbert Smith Freehills Денис Морозов. «Для регулятора «золотым стандартом» является вклад в банке, так как возврат вкладов до определенной суммы гарантирован системой страхования вкладов. Любые менее надежные инструменты вызывают закономерное опасение, так как часто неквалифицированные инвесторы не способны оценить перспективы возврата своих средств и подвергают их чрезмерному и неосознанному риску», — поясняет он. «Это будет абсолютно закономерное ограничение граждан в использовании собственных средств», — считает юрист.

В России неквалифицированные инвесторы не могут приобретать «ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов», например, паи некоторых инвестиционных фондов или акции иностранных эмитентов, не допущенных к публичному размещению или обращению в России, напоминает Морозов.

Партнер компании НАФКО Ирина Мостовая считает, что для ЦБ данный законопроект — шаг к повышению контроля над рынком P2P-кредитования, который до сих пор является одним из наименее зарегулированных. Это в первую очередь борьба с транзакциями, направленными на вывод средств из экономики, в том числе за счет инвестиций в зарубежные проекты, полагает она.

Опыт других стран

Минимальный порог для участия в рискованных финансовых операциях существует в большинстве юрисдикций мира, в том числе в США, Японии и во всех странах Европейского союза, рассказал руководитель блокчейн-интегратора Sputnik DLT Артем Толкачев.

По словам основателя краудфандинговой блокчейн-платформы BitRussia Ивана Родионова, вводя лимит на инвестиции со стороны неквалифицированных инвесторов, Россия ориентируется на опыт Китая, где ограничения были введены в связи с ростом мошенничества. «В Китае краудфинансовый рынок рос невероятными темпами в 2007–2015 годах, но обвалился в 2016-м. Самая крупная площадка Ezubao оказалась финансовой пирамидой, она увела $7,3 млрд у 900 тыс. инвесторов», — отметил Родионов.

В сентябре 2017 года власти Китая запретили проведение ICO в стране, посчитав, что 90% подобных размещений являются мошенническими, напомнил он. На данный момент для физлиц в Китае установлен лимит на предоставляемый заем в размере суммы, эквивалентной 1,95 млн руб. на одной площадке, долг по всем площадкам не может превышать 9,7 млн руб. Для юрлиц лимиты составляют суммы, эквивалентные 9,7 млн и 48,5 млн руб. соответственно.

Авторы: Евгения Чернышова, Анна Балашова.
При участии: Мария Истомина.
Теги: Инвестиции , законопроект
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