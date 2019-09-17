Гендиректор Visa в России ушла на повышение в США

Гендиректор Visa в России ушла на повышение в США

На этом посту Екатерину Петелину сменит Михаил Бернер, ранее работавший в Citi Россия. Петелина переедет в Сан-Франциско на должность главного операционного директора в регионе Северной Америки

Михаил Бернер (Фото: Сергей Михеев / «‎Коммерсантъ»)

О назначении Михаила Бернера на должность старшего вице-президента и генерального директора Visa в России говорится в сообщении пресс-службы Visa, поступившем в РБК.

К своим обязанностям Бернер приступит с 1 ноября, будет подчиняться региональному президенту в регионе CEMEA (Центральная и Восточная Европа, Ближний Восток и Африка) Эндрю Торре, а также войдет в состав регионального управленческого совета Visa, уточняется в сообщении.

Прежний гендиректор Visa в России Екатерина Петелина, которая более 3,5 года возглавляла российский офис Visa, переходит на должность главного операционного директора в регионе Северной Америки (США и Канада) и в скором времени переедет в Сан-Франциско, уточняет Visa.

Бернер до прихода в российский офис Visa работал в Citi Россия, где занимал должности члена правления и главы дирекции по работе с частными клиентами. В новой должности Бернер будет курировать вопросы, касающиеся реализации стратегии развития бизнеса и внедрения инновационных решений на российском рынке Visa.