Ozon решил заняться кредитованием бизнеса за пределами маркетплейса

Озон Банк с 2025 года планирует активизировать развитие кредитных продуктов для граждан и компаний. Сначала он сосредоточится на обслуживании продавцов маркетплейса, а затем масштабирует сервис на не связанные с площадкой компании

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Озон Банк планирует запустить выдачу кредитов для юридических лиц — как продавцов маркетплейса, так и любых других клиентов. Активное развитие кредитного бизнеса должно начаться в 2025 году. Об этом РБК рассказал представитель Озон Банка.

«Активная фаза развития кредитного бизнеса Озон Банка запланирована на 2025 год. Мы уже формируем необходимую IT- и организационную инфраструктуру и в ближайшее время предложим рынку кредитные продукты как в b2c, так и в b2b-сегменте. На первом этапе мы сосредоточимся на аудиториях, которые понимаем лучше всего, — физических лицах и продавцах маркетплейса, а после — масштабируем b2b-сервис и на внешний рынок», — сказал представитель кредитной организации.

Ozon Fintech (дочерняя компания маркетплейса Ozon) уже предоставляет кредитные продукты, но только для продавцов и покупателей компании. Как указано на сайте Ozon, в настоящее время выдано более 100 тыс. займов.

Ранее рейтинговое агентство «Эксперт РА» сообщило о планах банка «по активному масштабированию кредитных операций». Соответствующая инфраструктура будет сформирована в течение 2024 года, после чего банк планирует существенно нарастить объем кредитования, говорится в сообщении «Эксперт РА». Агентство присвоило банку рейтинг ruBBB (умеренный уровень кредитоспособности) с прогнозом «развивающийся».

Согласно расчетам РБК, Озон Банк и Яндекс Банк уже обогнали банки из топ-50 по темпу прироста вкладов и в 2024 году вышли в лидеры по этому показателю. Так, Озон Банк с начала 2024 года увеличил объем привлеченных вкладов в 2,1 раза, до 10,4 млрд руб. на 1 июня, Яндекс Банк — в 2,5 раза, до 37,4 млрд руб. на 1 июня. При этом по абсолютным показателям привлечения средств они пока сильно отстают от лидеров рынка.

У Wildberries также есть сервис кредитования продавцов маркетплейса через собственную микрокредитную компанию. Как рассказал РБК представитель Wildberries, маркетплейс и дальше планирует развивать сервис кредитования для продавцов, однако не отказывается от партнерства с банками. Яндекс Банк предлагает своим клиентам кредитные продукты, которые они могут оформить онлайн, рассказал его представитель: «Например, рассрочка в формате кредитного продукта «улучшенный сплит», которая позволяет совершать покупки не только в интернет-магазинах, но и при офлайн-оплате».

Зачем Озон Банку выход на внешний рынок

По мнению директора по банковским рейтингам «Эксперт РА» Романа Корнева, расширение кредитования Озон Банка на иные категории заемщиков, включая тех, кто не имеет бизнеса на маркетплейсе, в краткосрочной перспективе маловероятно. Основное направление кредитования, интересное для Ozon, — это краткосрочное беззалоговое финансирование поставок товаров для реализации через компанию, считает Корнев: «Основная масса заемщиков банка, скорее всего, будет представлена селлерами маркетплейса, поскольку группа Ozon имеет прямой выход на эту категорию заемщиков и может предложить им взаимовыгодные условия кредитования».

В отличие от микрофинансовых компаний банки могут дать более долгосрочный кредит под меньший процент и на большую сумму, отмечает директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Михаил Полухин. Вероятно, банк планирует диверсифицировать бизнес по мере его масштабирования, выходя за пределы исключительно поставщиков и потребителей маркетплейса, говорит управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин.

В части кредитования физлиц «Эксперт РА» ожидает, что Озон Банк предложит финансирование покупателям маркетплейса, но рассрочек в его портфеле пока не будет, добавляет Корнев.

Прогнозы по развитию собственного кредитования банка на ближайшие пару лет выглядят очень амбициозно, продолжает эксперт, но предупреждает, что рынок является высококонкурентным и успех в конечном счете будет зависеть от качества работы риск-менеджмента. «На текущий момент у группы есть необходимая экспертиза, запас капитала и ликвидных активов, а также доступ к обширной клиентской базе, потенциально заинтересованной в получении комплексных финансовых предложений», — рассуждает аналитик.

По мнению Доронкина, учитывая достаточно высокие темпы кредитования сегмента МСБ, а также отсутствие каких-либо регуляторных ограничений, потенциал входа в данный сегмент можно рассматривать как все еще достаточно высокий. Полухин считает, что быстрый рост возможен, если позволяют капитал и риск-аппетит банка, но это всегда сопряжено со значительными рисками. «Агрессивные темпы наращивания активов, а в особенности депозитов граждан зачастую не приветствуются регулятором», — предупреждает эксперт.