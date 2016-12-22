Сбербанк сменит куратора цифрового бизнеса

Курировать дирекцию госбанка по развитию цифрового бизнеса вместо Теймура Штернлиба — бывшего коллеги Льва Хасиса по работе в Х5 Retail Group — будет выходец из Alibaba Марк Завадский, который перешел в Сбербанк в мае 2018 года

Марк Завадский (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Вице-президент Сбербанка по стратегическим цифровым партнерствам Марк Завадский будет руководить дирекцией банка по развитию цифрового бизнеса, рассказал собеседник РБК в банковском секторе и подтвердил источник, близкий к банку. «Завадский теперь будет отвечать за весь цифровой бизнес банка», — отмечает один из собеседников РБК.

В пресс-службе Сбербанка позднее подтвердили назначение Завадского. «В число главных задач Марка войдет поиск и развитие синергий между банковским и небанковским бизнесами банка, а также выстраивание новых бизнес-вертикалей, в т.ч. в партнерстве с ведущими технологическими компаниями России и мира», — сообщили в банке.

Дирекция банка по развитию цифрового бизнеса занимается покупкой и управлением технологическими стартапами, которые либо используются непосредственно в самом банке, либо становятся частью его экосистемы — предоставляют сервисы клиентам банка.

В портфеле дирекции — «Яндекс.Деньги» и «Яндекс Маркет» (включая маркетплейс «Беру!»), сервис онлайн-записи к врачам DocDoc, мобильное приложение для оплаты счета в кафе Plazius, система биометрической идентификации VisionLabs, оператор сотовой связи «Сбербанк-Телеком», рекламная платформа Segmento, облачный сервис SberCloud (совместно с «Ай-Теко»), мессенджер Dialog, онлайн-кассы «Эвотор» и электронная торговая площадка «Сбербанк-АСТ».

Сейчас дирекцию курирует старший вице-президент банка Теймур Штернлиб, который теперь, по словам собеседников РБК, сконцентрируется на развитии экосистемы Сбербанка и будет отвечать за развитие платформы SberCloud для корпоративных клиентов.

Марк Завадский пришел в Сбербанк на должность вице-президента по цифровым партнерствам в мае 2018 года. До этого момента он с 2014 года был директором по развитию AliExрress в России и СНГ, а с 2015 года занимал пост гендиректора российской «дочки» Alibaba Group.

Завадский приходил в Сбербанк курировать e-commerce, то есть «Яндекс.Маркет», который находится в портфеле дирекции. Теперь он в той же должности вице-президента будет курировать всю дирекцию, а не только e-commerce. А Штернлиб в должности старшего вице-президента сконцентрируется на проектах по развитию экосистемы — одного из основных приоритетов Сбербанка, пояснил близкий к банку источник.

Теймур Штернлиб был назначен вице-президентом Сбербанка в 2014 году. В этой должности он отвечает за реализацию «стратегической программы оптимизации всех обеспечивающих функций банка». Штернлиб работает в Сбербанке с 2013 года — до своего назначения в 2014 году он занимал должность советника первого зампредседателя правления — главного операционного директора Сбербанка Льва Хасиса. До перехода в банк работал с Хасисом в X5 Retail Group, занимая пост директора по поддержке бизнеса.