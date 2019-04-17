Deutsche Bank оценил риски из-за скандала с выводом $20 млрд из России

Аналитики пришли к выводу, что скандал с «русской прачечной» создает угрозу репутации Deutsche Bank и доверию его инвесторов, в том числе в связи с возможностью наложения финансовыми регуляторами США и Британии крупных штрафов

Фото: Krisztian Bocsi / Bloomberg

Скандал вокруг выявленной Центром по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) схемы вывода средств из России, получившей известность как «русская прачечная», угрожает репутации Deutsche Bank и создает риск предъявления претензий властями США и Великобритании, сообщает британская газета The Guardian. По данным издания, о наличии рисков говорится в отчете аналитиков, проводивших по заказу банка внутреннюю проверку.

​В марте 2017 года эксперты OCCRP сообщили, что организаторы «прачечной» в 2011–2014 годах вывели из России около $21 млрд. Часть этой суммы (по данным OCCRP — $63,5 млн; по данным немецкой газеты Süddeutsche Zeitung — $66,5 млн) прошла через Германию, главным образом через счета в крупнейших банках страны — Deutsche Bank и Commerzbank.

Со ссылкой на оказавшийся в руках журналистов отчет нанятых Deutsche Bank аналитиков The Guardian сообщает, что в банке считают, что расследование дела «прачечной» может привести к негативным для финансового учреждения последствиям. В частности, эксперты считают возможным введение финансовыми регуляторами США и Великобритании дисциплинарных мер (в том числе штрафов) в отношении самого Deutsche Bank, а также возбуждение дел против некоторых из его высокопоставленных сотрудников.

В отчете указывается также на угрозу для репутации Deutsche Bank, возможность потери части клиентов и инвесторов и даже предъявления ими исков.