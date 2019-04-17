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Chevron $146 (+20,66%) прогноз Morgan Stanley к 01.04.20 Купить
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Финансы ,  
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Deutsche Bank оценил риски из-за скандала с выводом $20 млрд из России
Аналитики пришли к выводу, что скандал с «русской прачечной» создает угрозу репутации Deutsche Bank и доверию его инвесторов, в том числе в связи с возможностью наложения финансовыми регуляторами США и Британии крупных штрафов
Фото: Krisztian Bocsi / Bloomberg

Скандал вокруг выявленной Центром по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) схемы вывода средств из России, получившей известность как «русская прачечная», угрожает репутации Deutsche Bank и создает риск предъявления претензий властями США и Великобритании, сообщает британская газета The Guardian. По данным издания, о наличии рисков говорится в отчете аналитиков, проводивших по заказу банка внутреннюю проверку.

​В марте 2017 года эксперты OCCRP сообщили, что организаторы «прачечной» в 2011–2014 годах вывели из России около $21 млрд. Часть этой суммы (по данным OCCRP — $63,5 млн; по данным немецкой газеты Süddeutsche Zeitung — $66,5 млн) прошла через Германию, главным образом через счета в крупнейших банках страны — Deutsche Bank и Commerzbank.

Финансы
Молдавская прачечная: как из России выводили $20 млрд

Со ссылкой на оказавшийся в руках журналистов отчет нанятых Deutsche Bank аналитиков The Guardian сообщает, что в банке считают, что расследование дела «прачечной» может привести к негативным для финансового учреждения последствиям. В частности, эксперты считают возможным введение финансовыми регуляторами США и Великобритании дисциплинарных мер (в том числе штрафов) в отношении самого Deutsche Bank, а также возбуждение дел против некоторых из его высокопоставленных сотрудников.

В отчете указывается также на угрозу для репутации Deutsche Bank, возможность потери части клиентов и инвесторов и даже предъявления ими исков.

The Guardian отмечает, что Deutsche Bank сотрудничает с расследующими дело «прачечной» органами и предпринял необходимые меры для предотвращения повторения подобных случаев, в том числе увеличил численность сотрудников контрольных служб, а также прекратил сотрудничество с банками Молдавии, Латвии, Эстонии и Кипра и сократил бизнес-активность в России и на Украине.

Финансы
В Германии изъяли активы на €50 млн по делу о «русской прачечной»

​Суть «прачечной» в отчетах OCCRP и аналитиков Deutsche Bank описывается следующим образом. Две компании-пустышки, обычно базирующиеся в Великобритании, но тайно контролируемые из России, заключали фиктивный договор займа (в реальности никаких денег заемщику не перечислялось). Поручителями по долгу выступали российская компания и обязательно гражданин Молдавии. Расплатиться по долгу заемщик не мог, после чего «кредитор» выставляет требования к поручителю. В связи с наличием в сделке гражданина Молдавии дело передавалось в молдавский суд, где «коррумпированный судья» выдавал официальный приказ, обязывающий российскую компанию выплатить долг, и та перечисляла деньги в Moldindconbank, погашая несуществующий долг. Главной целью было получение легального обоснования для вывода денег из России.

В феврале 2019 года Федеральное ведомство уголовной полиции Германии (Bundeskriminalamt, BKA) объявило о конфискации в рамках расследования дела «русской прачечной» имущества и наличных средств на общую сумму €50 млн​.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Deutsche Bank, «Молдавская прачечная»
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