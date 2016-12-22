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Россия вошла в топ-5 лидеров цифрового банкинга в Европе
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Россия вошла в топ-5 лидеров цифрового банкинга в Европе
Финансы, 09:04
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Россия вошла в топ-5 лидеров цифрового банкинга в Европе
Deloitte Digital включила Россию в пятерку лидеров цифрового банкинга среди 38 стран региона EMEA. Успех связан с тем, что большинство российских банков довольно молоды и развитие сектора происходило уже в цифровую эпоху
Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»

Эксперты Deloitte Digital (подразделения международной консалтинговой компании Deloitte) включили Россию в пятерку стран — лидеров цифрового банкинга в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка). Исследование EMEA Digital Banking Maturity 2018 было проведено в 38 странах и охватило 238 банков и десять финтех-компаний; в лидирующую группу также вошли Швейцария, Испания, Польша и Турция. Эксперты Deloitte протестировали 12 российских банков, в том числе Сбербанк, Альфа-банк, Тинькофф Банк, Райффайзенбанк, Рокетбанк и другие, рассказали РБК в Deloitte. По результатам Россия обошла такие страны, как Великобритания, Франция и Австрия.

Методика исследования

В ходе исследования 136 консультантов Deloitte Digital становились клиентами банков и финтех-компаний и тайно тестировали их офлайн- и онлайн-сервисы. Кроме того, компания опросила около 8 тыс. клиентов банков и компаний, чтобы выявить наиболее важные банковские операции и наиболее предпочтительные каналы взаимодействия с банком. По результатам опроса был составлен список 26 самых популярных банковских операций, после чего клиенты, действовавшие в интересах Deloitte, оценивали качество предоставляемых услуг и удобство пользования ими.

Всего эксперты Deloitte Digital выделили 826 различных элементов функционала банка, которые разделили на шесть направлений: поиск информации, открытие счета, адаптация нового клиента (onboarding), повседневный банкинг, расширение взаимодействия с банком (в том числе кросс-продажи) и завершение взаимодействия, пояснил РБК руководитель Deloitte Digital в СНГ Илья Этко. Итоговая оценка цифровой оснащенности банка в частности и страны в целом зависели от двух факторов: наличия или отсутствия того или иного функционала и степени важности операции, для которой данный функционал необходим, с точки зрения клиента.

Российские банки выигрывают в целом у большинства банков региона EMEA, в частности, в оказании повседневных услуг: управлении платежами, проведении переводов, пользовании банковскими картами. Однако процедуры по открытию счетов, адаптации нового клиента и в области кросс-продаж еще уступают иностранным конкурентам, говорит Илья Этко.

Цифровая гонка

России удалось обогнать многие страны по уровню цифровизации банкинга за счет того, что становление рынка происходило уже в цифровую эпоху, говорят аналитики. Средний возраст российского банка с момента последней смены бизнес-модели — восемь-десять лет, что позволило им быстрее адаптироваться по сравнению со старейшими мировыми банками с выстроенной системой классического офлайн-банкинга, отметил младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин.

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Польша и Турция оказались в топ-5 по той же причине: их банки молодые, и развитие ИТ-инфраструктуры и цифровых каналов проходит быстрее, чем в банках с большим наследием и устоявшейся корпоративной культурой, как, например, в Великобритании, Франции или Нидерландах, отметили в Deloitte Digital.

По мнению Уклеина, лидерство России среди стран EMEA неудивительно: «Но если взять рынок банковских услуг Сингапура, Гонконга или Южной Кореи, где цифровой банкинг находится на очень высоком уровне, в частности для малого и среднего бизнеса, Россия сильно уступает этим рынкам». Что касается физических лиц, то им российские банки действительно предоставляют качественный сервис, считает эксперт.

Плюсы и минусы регулирования

Такие участники российского банковского рынка, как Сбербанк, Тинькофф Банк и Альфа-банк вовремя увидели перспективы развития цифровых технологий и ст​​али конкурировать с платежными системами, провайдерами и мобильными операторами, напоминает вице-президент аудиторско-консалтинговой компании ФБК Алексей Терехов. «В Европе же была создана высококонкурентная среда на рынке финансовых услуг — между банками и финтех-компаниями, которые стали основными операторами цифровых услуг», — объясняет он. И вскоре в Европе клиенты смогут получать комплекс финансовых и нефинансовых сервисов от единого провайдера, и тогда Россия может начать проигрывать, предупреждает он.

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Лидерству России мог способствовать и тот факт, что пока не все современные процессы обслуживания физических лиц регулируются на законодательном уровне. Например, только в феврале 2018 года была представлена первая рабочая версия единой биометрической системы, которая позволит российским гражданам стать клиентом банка без явки в отделение (должна заработать с 1 июля 2018 года). «В то время как в США, например, 77% рынка приходится на очень крупные банки, и все это жестко регулируется законодательством, поэтому внедряется гораздо медленнее», — сказал Уклеин.

В свою очередь, по мнению Александра Терехова из ФБК, тот факт, что в России пока законом не определены использование биометрических данных, обращение криптовалюты, несет в себе риски, так как крупные инвестиции банков в эти сферы в случае законодательных ограничений могут полностью не оправдать себя, а проекты будет невозможно реализовать.

Автор: Анна Михеева.
Теги: диджитал , банки
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