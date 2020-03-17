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В рейтинге Forbes надежных банков России сменился лидер

Самыми надежными по версии журнала оказались крупнейший госбанки и «дочки» иностранных банков
Фото: Heinz-Peter Bader / Reuters

Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых надежных банков России. В этом году топ-100 возглавил Райффайзенбанк, который сместил на вторую строку прошлогоднего лидера Unicredit Bank.

При составлении перечня авторы учитывали данные международных (S&P, Moody's, Fitch) и российских (АКРА, «Эксперт РА») рейтинговых агентств, аккредитованных в ЦБ. В итоге банки были разделены на пять групп надежности.

В первую группу c наивысшей степенью надежности попали крупнейшие российские госбанки и «дочки» иностранных банков — 25 кредитных организаций с рейтингами BBB и BBB- по международной шкале и AAA по национальной шкале. На третьем (после Райффайзенбанка и Unicredit) месте, как и в 2019 году, оказался Росбанк. Четвертую строку занял Сбербанк, а пятую — Ситибанк. В первую десятку также вошли «ИНГ Банк (Евразия)», Нордеа Банк, Эйч-эс-би-си Банк (российская «дочка» HSBC), СЭБ Банк и «Бэнк оф Чайна» («дочка» Bank of China).

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Во вторую группу надежности попали 20 банков с рейтингами по международной шкале BB+ и BB, по российской шкале — AA+ и AA. Как отмечает журнал, устойчивость этих кредитных организаций во многом зависит от благоприятной деловой среды. В их числе — Альфа-банк, Совкомбанк, Московский кредитный банк, Тинькофф Банк и другие.

Третья группа включает 16 банков, в том числе Промсвязьбанк, «Уралсиб» и МТС Банк. Их рейтинг по международной шкале составил BB- и B+, а по национальной — АА- и А+. Отмечается, что у этих банков сохраняется ограниченная подушка ликвидности и в случае банкротства у кредиторов есть шансы получить свои вложения.

«Национальный стандарт», «Ренессанс Кредит», Абсолют Банк и еще 14 кредитных организаций вошли в четвертую группу с рейтингами по международной шкале B и B- и по национальной шкале А и А-. В пятой группе банков, у которых нет рейтингов от международных агентств, но которые имеют российские рейтинги BBB+ и ниже, оказались 22 организации. Три финальные позиции заняли Фора-банк, «Солидарность» и НС Банк.

Как отмечает журнал, в 2019 году ЦБ отозвал только 31 лицензию, минимальное количество с 2013-го. Активы сектора при этом существенно не изменились — объем составил 96,6 трлн руб., но их рост замедлился, в том числе из-за укрепления рубля.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Forbes, рейтинг, банки
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