В рейтинге Forbes надежных банков России сменился лидер

Самыми надежными по версии журнала оказались крупнейший госбанки и «дочки» иностранных банков

Фото: Heinz-Peter Bader / Reuters

Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых надежных банков России. В этом году топ-100 возглавил Райффайзенбанк, который сместил на вторую строку прошлогоднего лидера Unicredit Bank.

При составлении перечня авторы учитывали данные международных (S&P, Moody's, Fitch) и российских (АКРА, «Эксперт РА») рейтинговых агентств, аккредитованных в ЦБ. В итоге банки были разделены на пять групп надежности.

В первую группу c наивысшей степенью надежности попали крупнейшие российские госбанки и «дочки» иностранных банков — 25 кредитных организаций с рейтингами BBB и BBB- по международной шкале и AAA по национальной шкале. На третьем (после Райффайзенбанка и Unicredit) месте, как и в 2019 году, оказался Росбанк. Четвертую строку занял Сбербанк, а пятую — Ситибанк. В первую десятку также вошли «ИНГ Банк (Евразия)», Нордеа Банк, Эйч-эс-би-си Банк (российская «дочка» HSBC), СЭБ Банк и «Бэнк оф Чайна» («дочка» Bank of China).

Во вторую группу надежности попали 20 банков с рейтингами по международной шкале BB+ и BB, по российской шкале — AA+ и AA. Как отмечает журнал, устойчивость этих кредитных организаций во многом зависит от благоприятной деловой среды. В их числе — Альфа-банк, Совкомбанк, Московский кредитный банк, Тинькофф Банк и другие.