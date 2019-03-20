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Alphabet $1 450 (+22,38%) прогноз Jefferies к 26.07.20 Купить
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Финансы ,  
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Forbes назвал самые надежные банки России
Крупнейший банк России — Сбербанк — оказался на четвертом месте в рейтинге самых надежных банков страны. Первое место занял Unicredit. Росбанк, прошлогодний лидер, опустился на третью позицию
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Forbes опубликовал новую версию ежегодного рейтинга надежности банков. Список основан на оценках крупнейших российских и международных рейтинговых агентств («Эксперт РА», АКРА, Fitch, S&P, Moody's).

Рейтинг разбит на пять групп. В первую группу вошли самые надежные банки с рейтингами BBB- и BB+ (Fitch). Как и в прошлом году, лидирующие позиции удерживают «дочки» иностранных банков и крупнейшие госбанки. Первое место в рейтинге занимает Unicredit. Вслед за ним идут Райффайзенбанк, Росбанк (лидер прошлогоднего рейтинга), Сбербанк и ВТБ.

Unicredit и Райффайзенбанк укрепили свои позиции в рейтинге с прошлого года, каждый поднялся на одну строчку. Росбанк потерял сразу две позиции. В десятку самых надежных также вошли Ситибанк, ИНГ банк (Евразия), «Нордеа», HSBC и Credit Agricole.

Среди ста крупнейших российских банков наименее надежными рейтинговые агентства считают НС Банк, Ланта-банк, Фора-банк, АКБ «Международный финансовый клуб» и Аресбанк.

Финансы
Forbes опубликовал рейтинг самых надежных российских банков

Как отмечает Forbes, отказ банка от работы с рейтинговыми агентствами зачастую является симптомом скрываемых проблем. «На начало 2019 года десять банков из топ-100 не работали с рейтинговыми агентствами. Отказ банка от рейтинга всегда был звонком для его клиентов. Нередко банки не используют рейтинги, чтобы скрыть проблемы. Задолго до отзыва лицензии не было рейтинга у банка «Югра» (дыра свыше 160 млрд руб.), в похожей ситуации в 2019 году оказался Московский индустриальный банк, где дыра оценивается в 60–100 млрд руб.», — отмечается в комментарии к рейтингу.

Среди банков из топ-100 по активам рейтингов нет у некоторых санируемых банков («Траст», Мособлбанк, Инвестторгбанк, Генбанк, Газэнергобанк и «Таврический»). Нет оценок от рейтинговых агентств и у банков госкорпораций «Роскосмос» и «Ростех» — Фондсервисбанка и «Тимера».

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Forbes, Банки
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