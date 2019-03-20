Forbes назвал самые надежные банки России

Крупнейший банк России — Сбербанк — оказался на четвертом месте в рейтинге самых надежных банков страны. Первое место занял Unicredit. Росбанк, прошлогодний лидер, опустился на третью позицию

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Forbes опубликовал новую версию ежегодного рейтинга надежности банков. Список основан на оценках крупнейших российских и международных рейтинговых агентств («Эксперт РА», АКРА, Fitch, S&P, Moody's).

Рейтинг разбит на пять групп. В первую группу вошли самые надежные банки с рейтингами BBB- и BB+ (Fitch). Как и в прошлом году, лидирующие позиции удерживают «дочки» иностранных банков и крупнейшие госбанки. Первое место в рейтинге занимает Unicredit. Вслед за ним идут Райффайзенбанк, Росбанк (лидер прошлогоднего рейтинга), Сбербанк и ВТБ.

Unicredit и Райффайзенбанк укрепили свои позиции в рейтинге с прошлого года, каждый поднялся на одну строчку. Росбанк потерял сразу две позиции. В десятку самых надежных также вошли Ситибанк, ИНГ банк (Евразия), «Нордеа», HSBC и Credit Agricole.

Среди ста крупнейших российских банков наименее надежными рейтинговые агентства считают НС Банк, Ланта-банк, Фора-банк, АКБ «Международный финансовый клуб» и Аресбанк.