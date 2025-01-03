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В Турции возникли проблемы со снятием наличных через банкоматы

Отсутствие в обороте крупных купюр при высокой инфляции привело к трудностям со снятием наличных через банкоматы в Турции. Аппараты не принимают мелкие купюры для экономии места, поэтому и снять небольшую сумму невозможно
Фото: Efekan Akyuz / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Efekan Akyuz / Keystone Press Agency / Global Look Press

В Турции нарастают проблемы со снятием необходимой суммы наличными через банкоматы из-за нехватки купюр мелких номиналов, сообщает газета Milliyet.

По данным издания, в обращении через банкоматы возник большой дефицит купюр номиналом 10, 20, 50 и 100 турецких лир (от 32 до 320 руб.). Проблема усугубляется еще и тем, что многие банкоматы не принимают купюры этих номиналов для внесения денег, поскольку они быстро переполняют банкомат и приводят к необходимости чаще его обслуживать.

«Сейчас практически невозможно снять банкноты номиналом 5, 10, 20 и 50 лир в банкоматах. Некоторые банкоматы даже не выдают банкноты 100 лир. Те же проблемы возникают, если вы хотите не только снять деньги, но и внести их. Банкноты меньшего номинала занимают больше места», — пишет издание.

По данным газеты, максимальная емкость банкомата — от 800 тыс. до 1 млн лир. Но банки не заполняют их полностью, и обычно в банкомате находится от 500 тыс. до 700 тыс. лир.

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До Нового года лимит общей суммы снятия в день в банкоматах находился в диапазоне от 5 тыс. до 10 тыс. лир. Однако после праздников он поднялся до 15–20 тыс. лир в зависимости от банка. При выдаче таких крупных сумм деньги в банкоматах заканчиваются довольно быстро, и гражданам приходится искать банкомат, в котором еще есть наличные.

РБК обратился за комментарием в Ассоциацию туроператоров России (АТОР).

В настоящее время самой крупной в Турции является купюра номиналом 200 лир. В июне 2024 года Центробанк Турции сообщил, что изучает вопрос введения в обращение денежных купюр номиналом 500 и 1 тыс. лир.

По его словам, подразделения ЦБ проводят «технический анализ». «Когда решение будет принято, оно будет доведено до сведения общественности», — заверил Карахан.

В течение 2024 года продолжалось падение турецкой лиры по отношению к доллару. В конце декабря Центральный банк Турции снизил ключевую процентную ставку на 250 б. п., до 47,5%, что стало первым снижением с февраля 2023 года. Однако это решение вызвало дальнейшее ослабление лиры.

23 декабря 2024 года турецкая лира обновила исторический минимум, превысив отметку 35 лир за доллар. В ноябре турецкий ЦБ оценивал инфляцию в стране по итогам года на уровне 44%.

До середины 2023 года решения турецкого ЦБ кардинально расходились с общепринятыми мировыми практиками денежно-кредитной политики, которые предполагают повышение ставки при ускорении роста цен. ЦБ Турции начал снижать ключевую ставку с 19% в августе 2021 года, несмотря на то что тогда инфляция в стране уже превышала 21%. К концу 2021 года ставка опустилась до 14%, а инфляция разогналась до 36%. К февралю 2023 года ставка была понижена с 19 до 8,5% годовых. Ранее президент Турции уволил трех руководителей ЦБ, пытавшихся ужесточать монетарную политику. По итогам февраля 2023 года инфляция составила 55,2%.

В июне 2023 года ЦБ Турции отказался от нетрадиционного подхода и почти вдвое повысил ключевую ставку — с 8,5 до 15% годовых, чтобы остановить рост цен. С июня 2023-го по март 2024 года регулятор в общей сложности увеличил стоимость заимствований на 4150 б. п., до 50% годовых. На этом уровне ставка оставалась восемь месяцев подряд.

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