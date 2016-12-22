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Курс биткоина за сутки упал на четверть
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Курс биткоина за сутки упал на четверть
Финансы, 03:29
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Курс биткоина за сутки упал на четверть
Биткоин за последние 24 часа потерял более 25% своей стоимости. Эксперты ранее связали это с ужесточением регулирования рынка и разочарованием розничных инвесторов, которые надеялись на продолжение декабрьских рекордов
Фото: Mark Lennihan / AP

За последние сутки курс биткоина упал более чем на 25%, пробив отметку в $11 тыс. На минимуме, в 19:39 мск, по данным портала Coinmarketcap, он составлял $10,194 тыс. Утром 16 января криптовалюта торговалась на отметке $13,909 тыс. Таким образом, за сутки ее курс упал на 26,7%. С максимумов декабря 2017 года, когда цена за биткоин достигала $20,09 тыс., курс обвалился на 50,7%.

Однако к закрытию торгов, в 20:34 мск, биткоин немного отыгрался — его курс к этому моменту составил $11,383 тыс. Резкое падение котировки криптовалюты демонстрировали в течение всего дня 16 января. Курс валют также упал у второй по рыночной капитализации криптовалюты в мире Ethereum (он за день подешевел на 16%), Ripple упал более чем на 24%, Bitcoin Cash — на 20%. Общая капитализация криптовалютного рынка за сутки снизилась на 19%, с $709 млрд до $577 млрд.

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Эксперты ранее связали это с разочарованием мелких инвесторов, надеявшихся на продолжение роста биткоина, а также с негативными новостями о регулировании криптовалют. Во вторник об этом, в частности, говорили сооснователь криптобанка Wirex Павел Матвеев и редактор портала Happy Coin Club Валерий Смаль. Последний обращал внимание на сообщения о полном запрете на обращение криптовалют в Китае. «Если месяц-полтора назад китайские власти оставляли лазейку для возможности операций P2P (напрямую между покупателем и продавцом. — РБК), то сейчас они любые платформы запрещают и «выдавливают» майнеров», — утверждал Смаль. Прежде о том, что Китай планирует ужесточить политику в отношении криптовалют, распространив запрет на онлайн-платформы и мобильные приложения, предлагающие услуги обмена криптовалют, со ссылкой на собственные источники сообщал Bloomberg.

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Другой негативной новостью для крипторынка специалисты сочли возможность запрета биржевой торговли в Южной Корее. Это 16 января допустил министр финансов страны Ким Дон Ён.

Другой причиной негативной динамики управляющий директор eToro в России и СНГ Георгий Вербицкий назвал разочарование инвесторов, которые покупали биткоины, надеясь на то, что в будущем курс криптовалюты будет расти (с середины ноября до середины декабря прошлого года курс биткоина вырос примерно втрое). «Люди, которые покупали биткоин в декабре и начале января, ожидали роста. Многие не отдавали себе отчет, что для продолжения роста нужно будет ждать полгода, может быть, год. Те люди, которые покупали в декабре, держали биткоин, пока была надежда на рост, но потом их терпение лопнуло», — сказал он.

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: биткоин , криптовалютная биржа , Курс
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