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Динамика курсов валют в 2022 году. Инфографика

В марте курсы доллара и евро к рублю обновили исторические максимумы: доллар стоил больше ₽120, евро — больше ₽129. Но затем, наоборот, резко ушли вниз. Как менялись курсы доллара, евро и других валют в 2022-м — в инфографике РБК

3 октября по итогам торгового дня юань впервые стал самой популярной валютой на Мосбирже: объем торгов в паре юань/рубль с расчетами «завтра» достиг 70,3 млрд руб.

В тот же день Мосбиржа приостановила торги британским фунтом. Как объяснили в Мосбирже, приостановка операций обусловлена потенциальными рисками и затруднениями при проведении расчетов в британском фунте.

На площадке доступны сделки с долларами США, евро, китайскими юанями, гонконгскими долларами, белорусскими рублями, турецкими лирами, казахстанскими тенге, армянскими драмами, узбекскими сумами и южноафриканскими рэндами.

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Теги
Дарья Букина Дарья Букина, Анастасия Санникова
китайский юань американский доллар Евро рубль биткоин фунт стерлингов Валюта
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