Как россияне взяли рекордный объем микрозаймов. Инфографика
Микрофинансовые организации в мае 2024 года выдали россиянам ссуды на 81,4 млрд руб., заключив 6,34 млн договоров. Это следует из данных «Скоринг Бюро», которые изучил РБК. При этом еще в начале 2023 года россиянам выдавали за месяц меньше — 46,6 млрд руб.
Рост объемов выданных микрозаймов зафиксировали также в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ) — с 32,2 млрд до 44,6 млрд руб.
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