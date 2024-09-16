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Финансы ,  
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Как россияне взяли рекордный объем микрозаймов. Инфографика

Россияне взяли микрозаймов на 81,4 млрд руб. и поставили рекорд

Микрофинансовые организации в мае 2024 года выдали россиянам ссуды на 81,4 млрд руб., заключив 6,34 млн договоров. Это следует из данных «Скоринг Бюро», которые изучил РБК. При этом еще в начале 2023 года россиянам выдавали за месяц меньше — 46,6 млрд руб.

Рост объемов выданных микрозаймов зафиксировали также в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ) — с 32,2 млрд до 44,6 млрд руб.

Россияне взяли рекордный за полтора года объем микрозаймов
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Фото:Екатерина Кузьмина / РБК

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Юлия Кошкина Юлия Кошкина, Вячеслав Шувалов
микрозайм кредит россияне МФО микрозаем

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