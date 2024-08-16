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Финансы ,  
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Сбербанк впервые за три года раскрыл вознаграждение ключевым менеджерам

Ключевые менеджеры Сбербанка по итогам прошлого года получили вознаграждение в размере 28 млрд руб., включая зарплаты и бонусы. Эту сумму поделили на 650 человек, среди которых — члены правления, руководители блоков и филиалов
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Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

По итогам 2023 года высшее руководство Сбербанка получило вознаграждение в размере 28 млрд руб., следует из отчета кредитной организации за прошлый год.

«Краткосрочное вознаграждение, включая заработную плату, премии, вознаграждение по итогам работы за год и компенсационные выплаты, выплаченное в 2023 году ключевому управленческому персоналу и высшему менеджменту, составило 28 млрд руб. (с учетом налога на доходы физических лиц)», — говорится в отчете.

За 2020 год доходы членов правления Сбербанка составили 5,96 млрд руб., а за 2019-й — 6,3 млрд руб. Но тогда речь шла именно о членах правления — теперь же «Сбер» сообщает о выплатах всему «ключевому управленческому персоналу и высшему менеджменту». В эту категорию входят руководители, «которые оказывают существенное влияние на реализацию стратегии, финансовый результат банка, на уровень и объем рисков, принимаемых банком». Это члены правления, старшие вице- президенты — руководители функциональных блоков, руководители филиалов Сбербанка — председатели территориальных банков и иные руководители. Их общее количество составляет «до 650 человек».

Как следует из отчета, вознаграждение состоит из постоянной и переменной части: «Переменное вознаграждение напрямую связано с результатом достижения комплекса ключевых показателей эффективности: индивидуальных и командных, финансовых и нефинансовых. На регулярной основе проводится оценка эффективности деятельности сотрудников и разбираются на индивидуальных встречах с руководителями промежуточные итоги».

«Сбер» не раскрывал данные о вознаграждении топ-менеджмента с начала российской военной операции на Украине и санкций в феврале 2022-го. Таким образом, какими были выплаты за 2021 и 2022 год, не известно.

В 2023 году «Сбер» показал рекордный финансовый результат — 1,493 трлн руб. по российским стандартам отчетности. В кризисном 2022 году, напротив, получил низкую по его меркам прибыль — 300,2 млрд руб.

С 2022 года российские банки по требованию ЦБ не раскрывают состав исполнительных органов — правления и наблюдательных советов. Как сообщал «Интерфакс», в мае этого года в список кандидатов в набсовет Сбербанка попали 14 человек, в частности замглавы президентской администрации Максим Орешкин, министр финансов Антон Силуанов, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, а также глава кредитной организации Герман Греф.

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