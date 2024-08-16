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Финансы ,  
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«Коммерсантъ» узнал о планах Мосбиржи по покупке своего брокера

Мосбиржа хочет купить свою брокерскую компанию, чтобы увеличить маржинальность бизнеса, рассказали источники «Коммерсанта». Аналитики не уверены, что сделку одобрит ЦБ
Индекс МосБиржи IMOEX 2 871,11 -0,47%

Московская биржа интересуется покупкой собственной брокерской компании, рассказали «Коммерсанту» осведомленные источники. По словам одного из них, переговоры «о покупке или интеграции» ведутся с весны.

Один из собеседников газеты пояснил, что перед биржей стоит задача повышения эффективности, поэтому идея покупки собственной брокерской компании остается актуальной. Еще один источник уточнил, что ранее биржа интересовалась покупкой одного «бутикового брокера», однако в итоге компания отказалась от продажи.

В Мосбирже в комментарии газете не опровергли информацию, отметив, что в российской и мировой практике «существуют прецеденты наличия брокерских лицензий у бирж».

Старший партнер O2Consulting Татьяна Сафонова обратила внимание, что согласно закону «Об организованных торгах» биржа не вправе совмещать свою деятельность с брокерской, дилерской и депозитарной деятельностью, а также с деятельностью по управлению ценными бумагами. Однако собеседник «Коммерсанта» в крупной брокерской компании отмечает, что запрета владеть брокером нет.

Сафонова также полагает, что такую сделку не одобрит ЦБ из-за конфликта интересов между биржевой и брокерской деятельностью. В то же время финансовый аналитик Андрей Бархота считает, что «принципиально важно» нивелировать юридическую связь между биржей и дочерним брокером. «Это можно сделать, передав мажоритарный пакет акций брокера под управление неподсанкционного акционера биржи», — предполагает эксперт.

Если биржа приобретет собственную брокерскую компанию, скорее всего, реакция брокеров будет негативная, считает партнер Capital Lab Евгений Шатов. Такой прецедент, по его мнению, может создать преференции для этого брокера.

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Финансы
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

В марте газета со ссылкой на источники сообщала, что ЦБ рассматривает возможность допустить инвесторов напрямую к торгам на бирже без посредников. На бирже тогда пояснили, что развитие новых продуктов и сервисов создает условия для «обсуждения всей индустрией правильного вектора развития многообразия бизнес-моделей на финансовом рынке». В ЦБ уточняли, что такое решение может быть принято «только после широкого обсуждения вопроса с профсообществом и оценки всей совокупности последствий».

В июне Мосбиржа, Национальный расчетный депозитарий (НРД) и Национальный клиринговый центр (НКЦ) попали под блокирующие санкции США. Введение ограничений в отношении НКЦ и торговой площадки привело к тому, что на бирже были остановлены торги долларом и евро. Теперь вместо биржевого курса для установления официального курса ЦБ использует данные по валютным операциям банков.

В ЦБ уточняли, что ограничения «лишь изменяют структуру торговли» на валютном рынке и не влияют на объемы поступления валюты от экспорта и на спрос на нее.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Мосбиржа Брокеры ЦБ
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