Politico узнало о блокировке в Британии счетов торгующих с Украиной фирм

Британские банки принудительно закрывают счета компаний, сотрудничающих с Украиной, поскольку страна находится в списке «рискованных юрисдикций для транзакций клиентов», узнало Politico

Фото: Dan Kitwood / Getty Images

Британские банки вынуждены закрывать счета торгующих с Украиной компаний, сообщает Politico со ссылкой на письмо сопредседателя Британско-украинской торговой палаты (BUCC) Бейта Томса, направленное министру финансов Великобритании Эндрю Гриффиту.

В письме от 26 июля сказано, что BUCC получил множество жалоб от компаний, чьи банковские счета были закрыты или их попытки открыть счета были отклонены из-за операций на Украине. «Проведение даже одной транзакции с Украиной может привести к закрытию счета, — заявил Томс. — Британские банки обычно отказывают в открытии счета, если предполагается какая-либо сделка с Украиной».

Politico отмечает, что британские банки подчиняются положениям антикоррупционного законодательства Соединенного Королевства, в соответствии с которым Украина уже давно значится как «рискованная юрисдикция для транзакций клиентов» с точки зрения мер по борьбе с коррупцией.

Представители финансовых организаций также пояснили изданию, что банки «по умолчанию не запрещают торговлю с Украиной», однако не одобряют транзакции до их полной проверки. Этот процесс, однако, проходит «с задержками» из-за боевых действий на территории страны, уточнил Politico глава отдела политики в Лондонской торгово-промышленной палате Джеймс Уоткинс. «Правительство хорошо осведомлено об этой проблеме уже несколько лет. Тем не менее это плохо сказывается на британском бизнесе, а также на усилиях Великобритании по поддержке Украины», — указал финансист.

Великобритания после начала российской спецоперации на Украине ввела против Москвы санкции, а также продолжает оказывать Киеву военную и финансовую помощь. Премьер-министр страны Риши Сунак ранее говорил, что в 2022 году Британия выделила на помощь Украине £2,3 млрд.

По итогам 2022 года ЕС стал основным торговым партнером Украины, при этом его экспортная доля существенно выросла — с 40,4% на начало 2022 года до 68,8% в ноябре. Крупнейшими торговыми партнерами страны в ЕС стали Польша и Румыния, а вне блока — Турция и Китай.

Российские власти неоднократно критиковали поставки западного оружия Киеву, указывая, что это затягивает конфликт и не способствует переговорам.