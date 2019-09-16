Сбербанк и «Вкусвилл» запустили сервис снятия наличных на кассах

Сбербанк и сеть «ВкусВилл» запустили сервис снятия наличных на кассах. Держатели Visa и Mastercard смогут снять до 5 тыс. руб. при безналичной оплате покупки. В итоге это должно привести к росту безналичных платежей

Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

Сбербанк запустил в сети «ВкусВилл» сервис снятия наличных на кассе магазина. Услуга будет доступна держателям карт Mastercard и Visa, выпущенных любыми российскими банками. Об этом РБК рассказали три источника на платежном рынке, информацию подтвердили представители «ВкусВилла» и Сбербанка.

«Сбербанк в проекте участвует и как банк-эквайрер, и как банк-эмитент», — объяснил техническую сторону сервиса один из собеседников РБК. В настоящее время сервис запущен в 51 магазине в Санкт-Петербурге и в восьми магазинах Москвы и Московской области, отметили во «ВкусВилле», добавив, что в планах — подключить к проекту все магазины сети (около 1000) до конца 2019 года.

«Снять наличные на кассе смогут держатели карт Mastercard, Maestro и Visa, эмитированных любым банком на территории РФ, запустившим сервис по своим картам, и держатели Mastercard и Maestro, эмитированных за рубежом; сервис для карт «Мир» будет реализован позднее, до конца года», — уточнили в Сбербанке.

Посетитель одного из магазинов «ВкусВилл» в Петербурге рассказал РБК, что персонал магазина сообщил ему о возможности снимать наличные на кассе при покупке с оплатой по карте Сбербанка. РБК направил запрос в Visa и Mastercard.