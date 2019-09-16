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Сбербанк и «Вкусвилл» запустили сервис снятия наличных на кассах
Сбербанк и сеть «ВкусВилл» запустили сервис снятия наличных на кассах. Держатели Visa и Mastercard смогут снять до 5 тыс. руб. при безналичной оплате покупки. В итоге это должно привести к росту безналичных платежей
Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

Сбербанк запустил в сети «ВкусВилл» сервис снятия наличных на кассе магазина. Услуга будет доступна держателям карт Mastercard и Visa, выпущенных любыми российскими банками. Об этом РБК рассказали три источника на платежном рынке, информацию подтвердили представители «ВкусВилла» и Сбербанка.

«Сбербанк в проекте участвует и как банк-эквайрер, и как банк-эмитент», — объяснил техническую сторону сервиса один из собеседников РБК. В настоящее время сервис запущен в 51 магазине в Санкт-Петербурге и в восьми магазинах Москвы и Московской области, отметили во «ВкусВилле», добавив, что в планах — подключить к проекту все магазины сети (около 1000) до конца 2019 года.

«Снять наличные на кассе смогут держатели карт Mastercard, Maestro и Visa, эмитированных любым банком на территории РФ, запустившим сервис по своим картам, и держатели Mastercard и Maestro, эмитированных за рубежом; сервис для карт «Мир» будет реализован позднее, до конца года», — уточнили в Сбербанке.

Посетитель одного из магазинов «ВкусВилл» в Петербурге рассказал РБК, что персонал магазина сообщил ему о возможности снимать наличные на кассе при покупке с оплатой по карте Сбербанка. РБК направил запрос в Visa и Mastercard.

Как развивается снятие наличных через кассу

ЦБ реализует пилотный проект по выдаче наличных в магазинах в отдаленных и малонаселенных территориях. Впервые услугу снятия наличных на кассах магазинов в сентябре 2018 года запустили Mastercard и банк «Русский стандарт» в одном магазине «Фасоль» торговой сети Metro Cash & Carry (спустя год число магазинов этой торговой сети, подключенных к услуге, не увеличилось). В октябре прошлого года платежная система объявила о начале работ по запуску такого же сервиса вместе с Райффайзенбанком в магазинах Billa, однако проект до сих пор не стартовал. В 2019 году Россельхозбанк запустил сервис в Истринской сыроварне в Московской области, а Ак Барс Банк — в 20 селах в Республике Татарстан. Кроме того, услугу должен реализовать банк «Зенит» в сети автозаправочных станций «Татнефть», рассказали РБК ранее в Mastercard.

Платежная система Visa, в свою очередь, обязала банки к апрелю 2019 года обеспечить техническую поддержку сервиса по снятию наличных с ее карт в кассах магазинов. Позже она начала тестирование сервиса совместно с сетью «Русский пармезан» и Россельхозбанком.

Сбербанк уже предоставляет такой сервис совместно более чем с 700 торговыми предприятиями, которые расположены в отдаленных и малонаселенных территориях в 76 регионах.

Запустить подобный сервис осенью 2019 года планирует и платежная система «Мир», сказали РБК в пресс-службе НСПК, но не ответили на вопрос, планируют ли они присоединиться к проекту Сбербанка.

Как работает сервис

Посетители «ВкусВилла» при совершении покупки и оплаты безналичным способом смогут снять кратную 100 руб. сумму, до 5 тыс. руб., отметили во «ВкусВилле». Узнать о возможности снять деньги с кассы можно по размещенным информационным материалам, добавили в Сбербанке.

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Райффайзенбанк планирует предоставлять услуги по снятию наличных и рассмотрит возможность присоединиться к проекту «ВкусВилла» и для платежной системы Visa, и для Mastercard, рассказала руководитель направления транзакционных продуктов Райффайзенбанка Ксения Андреева. Альфа-банк уже запустил подобный сервис с Mastercard, сообщил представитель банка. В Промсвязьбанке и «Открытии» заявили РБК о готовности внедрять сервисы по снятию наличных с их карт на кассах, но не уточнили, планируют ли развивать такой проект со «ВкусВиллом». В банке «Русский стандарт» ответили, что развивают свой аналогичный проект с Mastercard. Другие крупные розничные банки не ответили на запросы РБК.

Наличные подтолкнут безналичные

Так как снятие наличных станет доступнее, держателям карт не придется снимать деньги в банкомате впрок — они будут хранить больше средств на карте. Этот фактор вместе с тем, что наличные выдаются при условии оплаты покупки картой, будет способствовать росту безналичных платежей, в котором заинтересованы банки, объясняет глава правления НП «Национальный платежный совет» Алма Обаева.

Еще одна причина, по которой Сбербанк запускает этот проект, — дополнительный комиссионный доход, потому что сторонние банки, держатели карт которых будут снимать наличные через сервис Сбербанка, скорее всего, будут платить ему комиссию, продолжает Обаева. «Также это позволит Сбербанку сократить издержки на содержание банкоматов, потому что нужно будет тратить меньше средств на их инкассацию, установку, обеспечение безопасности и техническую поддержку», — добавляет она.

«ВкусВилл» не планирует зарабатывать на проекте, но и не будет платить комиссию Сбербанку, пояснили в торговой сети. «Этот сервис будет особенно полезен для тех, кто не любит искать ближайший банкомат, когда нужно быстро снять небольшую сумму на повседневные расходы», — считает управляющий директор по качеству и закупкам «ВкусВилла» Евгений Римский.

Авторы: Евгения Чернышова, Анна Левинская
При участии: Надежда Федорова
Теги: Сбербанк
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