Росреестр объяснил проблемы с закладными по ипотеке режимом работы МФЦ

Сложности с выводом ипотечной недвижимости из-под залога связаны с ограничениями из-за пандемии в принимающих документы МФЦ, полагают в Росреестре. Пострадавшим клиентам банков советуют звонить на горячую линию ведомства

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Жалобы ипотечных заемщиков на невозможность вывести недвижимость из-под залога после выплаты кредита, вероятнее всего, связаны с ограничениями в работе многофункциональных центров (МФЦ) из-за пандемии коронавируса, говорится в сообщении Росреестра, поступившем в РБК. Так в ведомстве отреагировали на претензии клиентов банков, которые столкнулись с длительными задержками при возврате им закладных на недвижимость, писал РБК.

«При снятии обременения с ипотечных квартир в бумажном виде заявление вместе с документарной закладной можно подать через МФЦ, работа которых была ограничена (и продолжает) в связи с пандемией коронавируса», — пояснили в Росреестре. По данным службы, в 74 регионах России МФЦ до сих пор работают по предварительной записи, в четырех субъектах прием прекращен. Только в семи регионах страны центры принимают посетителей в штатном режиме.

Как отметили в Росреестре, территориальные органы самой службы функционируют в штатном режиме: «Осуществление работ по оказанию государственных услуг в учетно-регистрационной сфере велось в штатном режиме». «В Росреестр не поступала информация о системных проблемах, связанных с выдачей бумажных закладных», — указали в ведомстве.

Документы на снятие обременения с недвижимости расплатившийся ипотечный заемщик может подавать как самостоятельно, так и через банки, которые оказывают клиентам такую сервисную услугу.