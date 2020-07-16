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Росреестр объяснил проблемы с закладными по ипотеке режимом работы МФЦ

Сложности с выводом ипотечной недвижимости из-под залога связаны с ограничениями из-за пандемии в принимающих документы МФЦ, полагают в Росреестре. Пострадавшим клиентам банков советуют звонить на горячую линию ведомства
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Жалобы ипотечных заемщиков на невозможность вывести недвижимость из-под залога после выплаты кредита, вероятнее всего, связаны с ограничениями в работе многофункциональных центров (МФЦ) из-за пандемии коронавируса, говорится в сообщении Росреестра, поступившем в РБК. Так в ведомстве отреагировали на претензии клиентов банков, которые столкнулись с длительными задержками при возврате им закладных на недвижимость, писал РБК.

У выплативших ипотеку возникли проблемы с выводом квартир из-под залога
Финансы
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

«При снятии обременения с ипотечных квартир в бумажном виде заявление вместе с документарной закладной можно подать через МФЦ, работа которых была ограничена (и продолжает) в связи с пандемией коронавируса», — пояснили в Росреестре. По данным службы, в 74 регионах России МФЦ до сих пор работают по предварительной записи, в четырех субъектах прием прекращен. Только в семи регионах страны центры принимают посетителей в штатном режиме.

Как отметили в Росреестре, территориальные органы самой службы функционируют в штатном режиме: «Осуществление работ по оказанию государственных услуг в учетно-регистрационной сфере велось в штатном режиме». «В Росреестр не поступала информация о системных проблемах, связанных с выдачей бумажных закладных», — указали в ведомстве.

Документы на снятие обременения с недвижимости расплатившийся ипотечный заемщик может подавать как самостоятельно, так и через банки, которые оказывают клиентам такую сервисную услугу.

Ранее представитель банка «Открытие» сообщил РБК, что канцелярия, отделы и архив Росреестра, а также Кадастровая палата не ведут прием заявителей в связи с карантином. «Информация напрямую от регистрационной компании 14 июля», — уточнял собеседник РБК. Представители «Открытия», Альфа-банка, Сбербанка, «Уралсиба» также отмечали длинные очереди на запись в МФЦ — менеджеры кредитных организаций посещают центры как для регистрации первоначального залога, так и для снятия обременения с недвижимости в интересах заемщиков.

Росреестр рекомендует россиянам, которые столкнулись с задержками при получении ипотечной закладной и снятии обременения с недвижимости, обращаться на горячую линию службы. При наличии затруднений заемщики также могут обращаться в территориальные органы службы, указали в Росреестре.

Автор: Юлия Кошкина
При участии: Надежда Федорова
Теги: ипотека, залог, Росреестр, МФЦ
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У выплативших ипотеку возникли проблемы с выводом квартир из-под залога
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