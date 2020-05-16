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Маск назвал Роулинг преимущества биткоинов перед обычными деньгами

Писательница призналась, что не понимает, что такое биткоины. Маск пояснил, что из-за выпуска большого объема денежной массы центральными банками криптовалюта выглядит более устойчивой
Фото: Ina Fassbender / dpa / Global Look Press
Фото: Ina Fassbender / dpa / Global Look Press

Американский предприниматель и глава компании SpaceX Илон Маск рассказал писательнице Джоан Роулинг о преимуществах биткоинов перед деньгами, которые выпускают центральные банки, назвав криптовалюту более устойчивой. Разговор между Маском и Роулинг произошел в социальной сети Twitter.

Роулинг написала, что не понимает, что такое биткоины, и попросила пользователей интернета разъяснить ей суть криптовалюты. Однако многочисленные сообщения с пояснениями не помогли писательнице. «Люди объясняют мне, что такое биткоин, и, честно говоря, для меня это бла-бла-бла...» — написала писательница.

На просьбу Роулинг откликнулся и Илон Маск. Он написал, что из-за выпуска центральными банками большого объема денежной массы биткоин выглядит более устойчивой валютой. В отдельном посте Маск также написал, что у него 0,25 биткоина.

Сейчас один биткоин стоит около $9,3 тыс., свидетельствуют данные биржи Binance. На прошлой неделе стоимость криптовалюты впервые с февраля поднялась выше $10 тыс., до уровня $10 067, показав рост более чем на 6%. Максимальной стоимости биткоин достигал в декабре 2017 года, тогда он торговался по $20 тыс.

Автор: Мария Лисицына
Теги: биткоины, Илон Маск, Джоан Роулинг
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