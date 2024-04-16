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Финансы ,  
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Байден и его супруга раскрыли свои доходы за 2023 год

Байден и его супруга за прошлый год увеличили свои доходы и заработали $620 тыс.
Джо и Джилл Байден заработали в 2023-м $620 тыс. и заплатили в общей сложности почти $180 тыс. в качестве подоходного налога на уровне страны и штатов. В 2022-м их доходы составляли $580 тыс.
Джо и Джилл Байдены
Джо и Джилл Байдены (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

Американский президент Джо Байден и его супруга Джилл в прошлом году заработали $620 тыс. (примерно 58 млн руб. по курсу на момент публикации), сообщает Белый дом со ссылкой на налоговые декларации главы государства и первой леди.

С этой суммы Байдены заплатили федеральный подоходный налог в размере $146,6 тыс. (13 млн руб.) то есть ставка составила 23,7%. В Делэвере и Вирджинии они заплатили еще около $35 тыс. (3 млн руб.) подоходных налогов.

По сравнению с 2022 годом доходы супружеской пары выросли — с $580 тыс. (54 млн руб.) Как пишет Bloomberg, это связано с ростом зарплаты Джилл Байден, которая является профессором Общественного колледжа Северной Вирджинии, и увеличением пособий по социальному обеспечению.

В прошлом году Байдены потратили $20 тыс. (около 2 млн руб.) на благотворительность — в том числе $5 тыс. (500 тыс. руб.) в фонд имени покойного сына президента Бо Байдена.

«Президент Байден считает, что все сотрудники Овального кабинета должны быть открыты и честны с американским народом и что давняя традиция ежегодного опубликования президентских налоговых деклараций должна продолжаться», — сказано в сообщении Белого дома. Байден раскрыл данные о своих доходах в 26-й раз.

Как отмечает Bloomberg, это контрастирует с позицией его потенциального соперника на грядущих президентских выборах Дональдом Трампом — он отказался публиковать декларацию.

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Вице-президент Камала Харрис и ее муж Дуглас Эмхофф заработали в прошлом году $450 тыс. (42 млн руб.) и оплатили федеральный подоходный налог в размере $88,5 тыс. (8,2 млн руб.; ставка 19,7%). В Калифорнии и округе Колумбия они заплатили еще около $27 тыс. (2,5 млн руб.) подоходного налога. На благотворительность супруги потратили $23 тыс. (2,1 млн руб.).

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