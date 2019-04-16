Сбербанк оценил объем пересчета наличных в 100 тыс. т в год

Сбербанк оценил объем пересчета наличных в 100 тыс. т в год

1,5% наличных денег в Сбербанке пересчитываются с помощью роботов. Госбанк намерен увеличить этот показатель в 10 раз

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В Сбербанке в год пересчитывают около 100 тыс. т наличных денег, рассказал первый зампред Сбербанка Лев Хасис на форуме Skolkovo Robotics, передает корреспондент РБК.

«Мы их [деньги. — РБК] пересчитываем, получаем их от клиентов, выдаем их клиентам. Потому что наличные деньги, несмотря на то что все больше и больше людей используют безналичные формы платежа, все еще достаточно широко используются в стране», — сказал Хасис.

1,5% от объема, или чуть более 2 тыс. т в год наличных пересчитываются с помощью роботизированных комплексов. Сбербанк планирует увеличить этот показатель в 10 раз, сообщил первый зампред банка. «Следующая цель — примерно в 10 раз увеличить объем пересчитываемых с помощью роботов денег», — сказал он, не назвав точный срок реализации планов. По его прогнозу, Сбербанк сможет выйти на пересчет с помощью роботов 20 тыс. т наличных «в этом или в следующем году».

Сбербанк внедряет эти технологии, потому что они экономически выгоднее, чем пересчет денег с использованием ручного труда, по совокупности таких факторов, как стоимость, точность и скорость, объяснил Хасис. «Понятно, что когда ты внедряешь какую-то новую технологию, у тебя есть и разовые затраты, тебе нужно эту технику приобрести, смонтировать и т.д. Но совокупная стоимость владения подобными комплексами для нас более выгодная, чем традиционное использование ручного труда», — заключил он.