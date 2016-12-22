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Председатель правления «Открытия» Задорнов стал кандидатом в набсовет ВТБ
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Председатель правления «Открытия» Задорнов стал кандидатом в набсовет ВТБ
Финансы, 21:24
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Председатель правления «Открытия» Задорнов стал кандидатом в набсовет ВТБ
В состав кандидатов в наблюдательный совет ВТБ вошел Михаил Задорнов, который с 1 января 2018 года возглавляет банк «ФК Открытие»
Михаил Задорнов (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Набсовет ВТБ на заседании в понедельник, 16 апреля, включил председателя правления банка «ФК Открытие» Михаила Задорнова и члена правления «ФК Открытие» Александра Соколова в состав кандидатов в наблюдательный совет, говорится в сообщении ВТБ. Банку «ФК Открытие» принадлежит 9,07% голосующих акций ВТБ, указано в сообщении ВТБ.

Ранее о том, что «ФК Открытие» может претендовать на места в набсовете ВТБ, сообщал в интервью РБК сам Задорнов. У «ФК Открытие» есть основания для введения двух представителей в набсовет ВТБ, но банк пока не принимал решение на этот счет, говорил он. При этом он отмечал, что «ФК Открытие» примет решение об этом после того, как взвесит свои «права по закону об акционерных обществах».

Банк «ФК Открытие» напрямую владеет 9,08% акций ВТБ, еще 5,7% находится в косвенном владении банка через приобретенные им ООО «Менеджмент консалтинг» и ООО «Управляющая компания «Навигатор». Эти компании управляют пенсионными средствами негосударственных пенсионных фондов (НПФ), подконтрольных «Открытию» и вошедших в периметр санации группы НПФ «ЛУКОЙЛ-Гарант», НПФ электроэнергетики, НПФ РГС.

«Поскольку банк «ФК Открытие» владеет почти 15% акций ВТБ, включение представителей банка в число кандидатов в набсовет ВТБ вполне логично», — сообщил РБК представитель банка «ФК Открытие».

До конца 2017 года Михаил Задорнов занимал пост президента — председателя правления ВТБ24. В сентябре 2017 года стало известно, что Михаил Задорнов принял предложение возглавить санируемый при участии ЦБ «ФК Открытие».
Автор: Елена Пашутинская.
Теги: ВТБ , «ФК Открытие»
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