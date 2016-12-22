Путин поддержал введение ответственности для банкиров за крах банков

Владимир Путин указал на необходимость распространения субсидиарной ответственность на собственников банков при банкротстве кредитных организаций. Соответствующие поправки были подготовлены Минфином и ЦБ в марте 2018 года

Владимир Путин (Фото: Михаил Климентьев / ТАСС)

Президент Владимир Путин на встрече с уполномоченным по правам человека Татьяной Москальковой указал на проблему в финансовой сфере, связанную с отсутствием субсидиарной ответственности владельцев собственников банков в случае «неблагоприятного развития ситуации и банкротства этих финансовых предприятий».

«Мы должны самым внимательным образом проанализировать практику и подумать, как эту ситуацию исправить, с тем чтобы ответственность на всех участниках этого процесса лежала достаточно серьезная и они стремились бы к исполнению всех своих обязательств перед клиентами, перед трудовыми коллективами», — сказал Путин.

Президент упомянул о необходимости распространить ответственность за крах банков на собственников после того, как Москалькова указала на то, что собственники предприятий после их банкротств остаются «при хорошей недвижимости, при достаточно больших денежных капиталах, а перед коллективами ответственности не несут».

В сентябре 2017 года Банк России предложил законодательно распространить субсидиарную ответственность собственников банков на весь период финансового оздоровления. Тогда зампред ЦБ Василий Поздышев указывал на необходимость «провести определенную работу с точки зрения законодательства по обеспечению эффективного возврата и взыскания активов банков и других организаций, не обязательно банковских, которые санируются за государственный счет».

В конце марта 2018 года стало известно, что Минфин совместно с Банком России подготовил соответствующие поправки в закон «О банкротстве», в соответствии с которыми расходы на санацию банков и страховщиков ЦБ будет делить с бывшими собственниками кредитных организаций. Предполагается, что величину убытков регулятор будет определять, исходя из того, что мог бы не выдавать деньги на санацию бесплатно или по льготной ставке, а разместить их по ключевой ставке, действовавшей на момент передачи средств на санацию.

Необходимость таких законодательных изменений ЦБ объяснил тем, что решения бывших собственников кредитных организаций часто становятся причиной значительных убытков. Предлагаемая инициатива, по мнению Банка России, позволит эффективнее взыскивать убытки через суд.