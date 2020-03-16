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«Траст» попросил банкротить принадлежавшую владельцу ПИК компанию

«Траст» подал в арбитражный суд заявление о банкротстве компании «Эквилибриум», задолжавшего ему 10 млрд руб. по облигациям. Она была продана владельцем ПИК Сергеем Гордеевым в 2018 году
Сергей Гордеев (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Банк непрофильных активов «Траст» подал в Арбитражный суд Москвы заявление о банкротстве компании «Эквилибриум», задолжавшей ему более 10 млрд руб., следует из карточки дела на сайте суда. «Эквилибриум» до 2018 года носила название «Хорус Финанс» и принадлежала владельцу группы ПИК Сергею Гордееву. Затем она была продана киргизскому KLS Eurasia Venture Fund Ltd.

Долг «Эквилибриума» перед «Трастом» сформировался по двум дефолтным выпускам облигаций на 10,6 млрд руб. В феврале банк выиграл иск о взыскании с «Эквилибриума» всей суммы долга, а также пени в 92 млн руб. «Траст» принадлежит ЦБ, регулятор передал ему проблемные долги трех частных финансовых групп — «Открытия», Бинбанка и Промсвязьбанка, санированных в 2017 году. Балансовая стоимость активов превышала 2 трлн руб., «Траст» должен вернуть ЦБ около 450 млрд руб. к 2024 году.

«Траст» получил облигации «Эквилибриума» от негосударственных пенсионных фондов (НПФ), которые сейчас входят в группу «Открытие», рассказал в интервью «Ведомостям» глава банка Александр Соколов. На деньги от размещения бондов должны были строиться ТРЦ «Подольск молл» и «Ярославка молл», но проекты реализованы не были, деньги от облигаций направлялись в другие проекты группы «Хорус» Гордеева, утверждал Соколов. «При этом на балансе «Эквилибриума» нет никаких активов, кроме ничем не обеспеченных прав требования к другим компаниям из группы «Хорус», — отмечал он. В 2018 году киргизский KLS Eurasia Venture Fund Ltd. сообщил, что стал владельцем 100% акций нидерландской Seline — владельца «Хорус Финанс». Позднее компания была переименована в «Эквилибриум».

Банкротство «Эквилибриума» проходит в рамках стандартной процедуры по работе с проблемной задолженностью, сообщили РБК в пресс-службе «Траста».

«Траст» участвует в банкротстве компании «Ривьера», ей принадлежит одноименный ТРЦ на Автозаводской улице в Москве. В 2014 году ТРЦ купил Гордеев, а в 2018 году «Ривьера» была продана также KLS Eurasia Venture Fund Ltd.

Компания взяла кредит в «Открытии» в 2013 году на 34,7 млрд руб., к 2019 году долг был передан «Трасту» и увеличился до 42 млрд руб. По кредиту заложен ТРЦ. «Мы, как залоговый кредитор, будем претендовать на то, чтобы забрать этот ТЦ в урегулирование долга по кредиту на 42 млрд руб. Остальное будем взыскивать с контролирующих лиц», — говорил Соколов.

«Данные активы были проданы структурами Сергея Гордеева новому владельцу еще в 2018 году без просрочек по платежам, и с тех пор он не имеет к ним никакого отношения», — сказал РБК представитель Гордеева. В группе ПИК отказались сообщить, ведутся ли какие-либо переговоры с «Трастом».

РБК направил запрос в KLS Securities.

Автор: Павел Казарновский
При участии: Надежда Федорова
Теги: Траст, ПИК
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