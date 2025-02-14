В работе СБП произошел сбой

Сейчас операции проводятся в штатном режиме. На проблемы вечером 14 февраля жаловались пользователи сразу нескольких банков

Фото: Андрей Любимов / РБК

В работе системы быстрых платежей (СБП) произошел сбой, сообщили РБК в пресс-службе Национальной системы платежных карт (НСПК, операционный и платежный клиринговый центр СБП).

«14 февраля с 18:20 наблюдались трудности с обработкой операций в СБП. С 19:30 операции проходят в штатном режиме», — рассказали там.

Сообщения о проблемах с системой начали поступать около 18:00 мск, пик пришелся на 19:00, сейчас число жалоб снизилось, следует из данных Downdetector. Пользователи жаловались на проблемы с переводами средств, оплатой и доступом к сайту СБП. В соцсетях некоторые пользователи жалуются в том числе на то, что перевод прошел дважды.

Система быстрых платежей (СБП) — сервис Банка России, который позволяет мгновенно переводить деньги между счетами в разных банках по номеру мобильного телефона, оплачивать покупки, услуги и налоги.

Сотрудники РБК рассказывали о проблемах с переводами у ВТБ и Сбербанка, которые при попытке перевести деньги сообщали о непредвиденной ошибке и сбое в работе сервиса. На момент публикации переводы в ВТБ вновь доступны, убедился корреспондент РБК.

«Все системы банка работают в штатном режиме, на стороне Сбера проблем нет», — сообщили РБК в пресс-службе банка.

«Все сервисы банка работают в штатном режиме», — сообщил РБК представитель ВТБ.

В июне 2024 года в работе сервисов НСПК возник сбой из-за хакерской атаки, из-за чего некоторое время сложности наблюдались с работой приложений банков.