Оксфорд и Кембридж пригрозили банкам вывести более £5 млрд со счетов

Оксфорд, Кембридж и 19 британских университетов предупредили банки и управляющих активами о готовности вывести более £5 млрд, если они не ускорят «зеленую» политику и не прекратят финансировать проекты с ископаемым топливом

Возглавляемая Кембриджем коалиция из 21 британского университета, которая управляет активами на сумму более £5 млрд, предупредила банки о готовности перевести средства со счетов, если финансовые организации не ускорят реализацию планов по «нулевым выбросам» и не прекратят финансирование новых проектов, связанных с ископаемым топливом, сообщает Financial Times.

Кембриджский университет в X сообщил, что он «горд» быть среди 60 высших учебных заведений Великобритании, призывающих разрабатывать финансовые продукты, которые позволяют избежать финансирования расширения использования ископаемого топлива.

Университеты, среди которых Оксфорд, Эдинбург, Лидс, Университетский колледж Лондона и Лондонская школа экономики, направили запрос финансовым организациям и управляющим активами, в котором настаивают на разработке новых финансовых продуктов, гарантирующих, что их деньги не будут способствовать, даже косвенно, финансированию новых нефтяных, угольных или газовых проектов.

Помимо требования «зеленого» портфеля акций и облигаций, университеты требуют, чтобы банки на групповом уровне соответствовали сценарию Международного энергетического агентства (МЭА), согласно которому вредные выбросы по всему миру достигнут нуля к 2050 году, что не предусматривает никакого нового финансирования поставок ископаемого топлива сверх того, что уже было выделено в 2021 году.

«Строительство новой инфраструктуры, такой как угольные и газовые электростанции и трубопроводы, удерживает спрос на ископаемое топливо на десятилетия. <...> Мы заботимся о людях, использующих наши деньги [для этого]. Мы хотим оказывать влияние на реальный мир», — сказал финансовый директор Кембриджского университета Энтони Оджерс.

К концу месяца банки и управляющие активами, заинтересованные в создании продуктов, должны ответить на вопросы о доле их финансирования, направляемой в сектор ископаемого топлива, а также предоставить подробную информацию о том, как оплата труда связана с достижением целевых показателей по «нулевым выбросам», политикой лоббирования и стратегического управления.

FT отмечает, что на университеты оказывают давление студенты и сотрудники, требуя разорвать связи с усугубляющими изменение климата компаниями. Кембридж пообещал изъять свой фонд в размере £4 млрд из всех прямых и косвенных инвестиций в ископаемое топливо к 2030 году, в то время как Оксфорд подвергся критике со стороны студентов за продолжающееся косвенное воздействие ископаемого топлива на его фонд в размере £6 млрд.

Оджерс признает, что на данный момент очень мало финансовых учреждений соответствуют поставленным условиям. Он добавил, что наиболее вероятными кандидатами являются строительные компании, которые больше нацелены на кредитование и страхование, чем на рынки капитала.

Согласно анализу Reclaim Finance, среди 100 крупнейших по размеру активов банков мира только французский La Banque Postale соответствовал бы условиям предложения, в то время как ни один из 100 управляющих активами не соответствовал бы, отмечает FT.

Поначалу масштабы вывода средств будут небольшими по мере развития новых депозитных счетов, фондов капитала и долговых фондов, при этом первоначальный транш оценивается в «сотни миилионов» фунтов стерлингов, рассказали Оджерс и глава казначейства группы в Кембридже Хизер Дэвис.

FT напоминает, что в декабре Кембридж предупредил Barclays, что рассматривает возможность разрыва связей с банком из-за финансирования проектов с ископаемым топливом.

После этого Barclays обновил свою климатическую политику, чтобы прекратить финансирование таких проектов, вслед за HSBC и французским Société Générale.

Однако, подчеркивает газета, они сохранили выгодные связи с крупнейшими энергетическими компаниями, которые занимаются поиском новых видов ископаемого топлива, посредством корпоративных займов или помогая им привлекать деньги на рынках облигаций.