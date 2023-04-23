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Привезший в Россию Coca-Cola бизнесмен потратил $1 млн пенсии на экологию

Привезший в Россию Coca-Cola бизнесмен Кохон из Канады потратил $1 млн пенсии на экологию
Бизнесмен Крейг Кохон подсчитал, что его углеродный след почти за 60 лет жизни составил более 8 тыс. т. Он решил его компенсировать и потратил $1 млн на экологические проекты. Кохон привез в Россию Coca-Cola и Cirque du Soleil
Крейг Кохон
Крейг Кохон (Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости)

Канадский бизнесмен Крейг Кохон, который занимался продвижением Coca-Cola и Cirque du Soleil в России, потратил $1 млн, чтобы компенсировать свой углеродный след, пишет Bloomberg.

59-летний бизнесмен подсчитал, что за всю жизнь его углеродный след составил 8147 т — больше среднемирового показателя в 28 раз. Он связал причины такого объема с массовым потреблением и путешествиями.

Углеродный след — это все выбросы парниковых газов, попадающие в атмосферу из-за деятельности человека.

«Я чувствую, что я на 100% ответственен и на 100% виновен в своем личном ущербе миру, и я на 100% не виноват, потому что на глубоком уровне не осознавал непреднамеренных последствий. Но теперь, когда я это понимаю, я лично что-то делаю с этим. Я не жду политиков или корпоративных лидеров», — сказал Кохон.

В апреле прошлого года бизнесмен связался с компанией Patch, которая работает в сфере климатических инноваций и углеродных кредитов (они показывают, что компания или организация предотвратили выброс 1 т СО2, например, за счет проведения экологического проекта, мероприятий по сохранению леса или эксплуатации мощностей возобновляемой энергии). В Patch посчитали: чтобы Кохон смог компенсировать свой углеродный след, ему нужно потратить на проекты по удалению углерода $1 млн. Бизнесмен израсходовал на это свои пенсионные накопления.

Кроме того, он решил пройти пешком из Лондона в Стамбул — это путь длиной 2,6 тыс. миль (4,2 тыс. км) — за 153 дня (около 30 км в день), проводя по пути встречи с политиками, бизнесменами, активистами и простыми людьми для привлечения их к борьбе с изменением климата. Свой поход Кохон завершит 5 июня, в день своего 60-летия.

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В 1990-м Кохон стал «первым сотрудником Coca-Cola в Советском Союзе», говорится на его сайте. Он привез в страну одну из первых партий напитка и отправил ее в экспедицию с российскими полярниками, «чтобы добиться признания бренда в советской прессе». Уже в 1991-м бизнесмен договорился с властями Москвы об открытии первой в стране фабрики Coca-Cola, она появилась через пару лет. В компании Кохон работал до 2000 года, за время жизни в России он изучил русский язык.

В 2008-м он снова вернулся в «Россию-матушку», но уже в качестве представителя Cirque du Soleil. Он был вице-председателем и совладельцем цирка в стране в течение восьми лет, за это время ему удалось сделать российский рынок самым быстрорастущим для компании.

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