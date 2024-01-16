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Финансы ,  
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Глава «Тинькофф» назвал сроки переезда группы в Россию

Глава «Тинькофф»: группа переедет на остров Русский в первой половине года
Головная структура Тинькофф Банка переедет на остров Русский с Кипра в первом-втором квартале, сообщил Станислав Близнюк. Затем акционеры вернутся к вопросу о дивидендах
TCS Group (Тинькофф Банк) TCS
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Новым местом регистрации группы «Тинькофф» станет специальный административный район на острове Русский на Дальнем Востоке, компания переедет туда в первой половине 2024 года, сообщил журналистам глава Тинькофф Банка Станислав Близнюк.

«Это будет остров Русский. Все процедуры редомициляции, они достаточно оперативно должны пройти — думаю, что в рамках первого — начала второго квартала это должно произойти. Потом попробуют вернуться акционеры к вопросу, стоит выплачивать дивиденды либо нужно потратить их на развитие, на M&A. У нас есть техническая возможность, есть финансовая возможность (платить дивиденды. — РБК). Точнее, будет техническая возможность после редомициляции», — сказал Близнюк.

Акционеры «Тинькофф» утвердили «переезд» компании в Россию
Финансы
Фото:Владислав Шатило / РБК

Компании, зарегистрированные в недружественных странах, сейчас считаются недружественными нерезидентами, даже если бизнесом владеют россияне и работа ведется внутри страны. Такие юрлица, например, не могут перечислять дивиденды акционерам или производить выплаты от операционных компаний в пользу материнской. TCS Group была зарегистрирована на Кипре в 2006 году. В феврале 2023 года Тинькофф Банк попал под западные санкции — ограничения ввел Евросоюз. Позднее к нему присоединились Великобритания, США и Канада.

15 января акционеры TCS Group, материнской структуры Тинькофф Банка, на общем годовом собрании утвердили решение о редомициляции компании с Кипра в Россию. Для этого она подаст заявление в кипрский регистрационный орган, а также внесет необходимые изменения в устав и уставный капитал, чтобы продолжить существование как юридическое лицо в юрисдикции, отличной от Кипра. Это позволит «при сохранении прав всех акционеров группы «Тинькофф» (как российских, так и зарубежных) повысить управляемость и устойчивость бизнеса группы на период до отмены санкционного режима в отношении российских компаний за рубежом», говорил представитель группы.

В начале года TCS Group также объявила о планах провести делистинг своих глобальных депозитарных расписок (ГДР) с Лондонской биржи (LSE) с 31 января 2024 года. Торги бумагами компании были приостановлены 3 марта 2022 года, и с тех пор она не получала каких-либо указаний о возобновлении операций от британских регуляторов и торговой площадки. Торги в Москве продолжаются без изменений.

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