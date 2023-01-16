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Эксперты предложили реформировать систему выплат по ОСАГО

Эксперты НКР предложили пересмотреть систему выплат по ОСАГО: они не компенсируют ущерб
По итогам 2022 года страховщики могут выплатить держателям полисов ОСАГО за причинение вреда жизни и здоровью около 6 млрд руб., на 9% меньше показателя 2021 года. Система выплат нуждается в пересмотре, подчеркивают эксперты
Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС
Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

По итогам 2022 года совокупные выплаты по ОСАГО в случае причинения вреда жизни и здоровью упадут примерно до 6 млрд с 6,6 млрд руб. в 2021 году, пишут аналитики рейтингового агентства НКР в исследовании о рынке страхования в России. До 2021 года такие выплаты составляли порядка 8–9 млрд руб. Такой тренд — следствие снижения частоты страховых событий, которое подтверждается статистикой ГИБДД, объясняется в обзоре. За 11 месяцев 2022 года в России произошло 115 тыс. ДТП, что на 5,2% меньше аналогичного показателя прошлого года.

Но в целом система лимитов страхового возмещения в ОСАГО «нуждается в пересмотре, поскольку не позволяет в полной мере компенсировать ущерб от последствий ДТП», подчеркивают эксперты НКР. В настоящее время максимальный лимит на выплаты по жизни и здоровью установлен на уровне 500 тыс. руб., за повреждение автомобиля — 400 тыс. руб.

«Лимиты выплат по возмещению вреда жизни и здоровью существенно отстают от размеров возмещений в других обязательных видах страхования. Вместе с тем такие лимиты и выплаты — одна из отправных точек не только для рынка страхования. Размер выплат по возмещению вреда жизни и здоровью, не отвечающий справедливой оценке обществом, настраивает на недооценку ценности человеческой жизни и в других секторах», — говорится в обзоре. По оценкам НКР, если увеличить лимиты в четыре раза, до 2 млн руб., то совокупный объем выплат вырастет на 24–27 млрд руб. «относительно долгосрочного тренда до 2021 года».

Сокращение выплат может быть связано и с тем, что с 2021 года (и особенно в 2022-м) снижается количество заключаемых договоров ОСАГО, считает замдиректора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Алла Борисова. По данным ЦБ, за девять месяцев 2022 года число заключенных договоров ОСАГО сократилось на 4,3% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года — до 29,5 млн. Количество действовавших на 30 сентября 2022 года договоров ОСАГО составило 38,7 млн.

Вопрос увеличения лимита страховых выплат по жизни и здоровью в рамках договора ОСАГО до 2 млн руб. обсуждался еще в декабре 2019 года на парламентских слушаниях в Госдуме, напоминает представитель Всероссийского союза страховщиков (ВСС). В конце 2021 года «Ведомости» писали, что рост выплат согласовал Минфин.

По оценке НКР, стоимость полиса в случае увеличения лимитов может вырасти на 600–675 руб. на каждый полис, то есть примерно на 10% от средней стоимости полиса на конец 2022 года. «При этом повышение стоимости полиса для автовладельцев должно учитывать и накладные расходы, и возможное увеличение выплат в результате активности страховых мошенников, которые могут активизироваться в новых условиях», — пишут они.

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Сейчас идет обсуждение дальнейшего совершенствования ОСАГО, в том числе изменения лимитов, рассказал представитель ВСС. По его мнению, стоимость полиса ОСАГО не вырастет пропорционально повышению лимитов.

«Очень низкая страховая сумма в части возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью потерпевших (500 тыс. руб.), вызывает большую обеспокоенность. Прежде всего такой дисбаланс в суммах возмещения по разным видам транспорта порождает проблемы с защищенностью прав потерпевших, удовлетворение требований которых свыше 500 тыс. руб. находится в прямой зависимости от имущественного положения причинителя вреда», — рассуждают в страховом союзе. Там прогнозируют в этом году рост выплат по ОСАГО на 2%, несмотря на сокращение заявленных и урегулированных страховых случаев, в том числе за счет подорожания запчастей.

Страховые премии в сегменте ОСАГО в 2023 году впервые могут превысить 300 млрд руб., увеличившись за год на 11,1% (с 270 млрд руб. в 2022 году), прогнозирует НКР. В прошлом году на рынке ОСАГО наблюдался рост средней премии и средней выплаты. Самый высокий средний размер страховой премии за все время наблюдений зафиксирован в четвертом квартале 2022 года на фоне существенного роста стоимости страховых выплат после повышения цен на запасные детали. Показатель составил 7,7 тыс. руб. Для сравнения: на протяжении прошлого года ее средний размер составлял 5,6 тыс. руб., а в начале 2022 года — 6,1 тыс. руб.

Что касается выплат, то, по данным ВСС, их средний размер по ОСАГО за девять месяцев 2022 года составил 74 296 руб., (+7% к аналогичному периоду годом ранее). Данных за год пока нет, но итоговый показатель может оказаться выше, поскольку выплаты росли к концу года: например, за третий квартал средняя выплата на 10 тыс. руб. превышала уровень первого и второго кварталов.

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Евгения Чернышова Евгения Чернышова
ОСАГО страхование
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