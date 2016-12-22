Каждый пятый подросток в России обзавелся банковской картой

Подавляющее большинство российских подростков (87%) имеют карманные деньги и свободно распоряжаются ими, следует из отчета Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). При этом большинство участников проведенного ВЦИОМ опроса продемонстрировали склонность откладывать часть оказавшихся в их распоряжении денег на будущее.
Отвечая на вопрос о том, как бы они распорядились подаренными ими 5 тыс. руб., более половины подростков в возрасте 12–17 лет (51%) сказали, что отложили бы часть этой суммы, а почти треть — что даже всю сумму. В том, что они потратили бы все и сразу, признались только 18% опрошенных подростков.
О наличии у них собственных сбережений экспертам ВЦИОМ рассказали 38% подростков 12–14 лет и 43% юношей и девушек 15–17 лет. При этом почти каждый пятый подросток (17%) уже завел себе электронный кошелек или банковскую карту (19%). Среди подростков в возрасте 15–17 лет банковские карты (в том числе привязанные к счетам родителей) есть у каждого третьего (32%).
Среди подростков помладше банковские карты распространены меньше (есть только у 8%), однако более трети (37%) мальчиков и девочек 12–14 лет хотели бы их иметь.
В 2017 году проведенный экспертами Высшей школы экономики опрос показал, что 26% россиян верят, что смогут справиться с трудностями за счет собственных сбережений. Особенно высок уровень оптимизма в этом вопросе среди людей, оценивающих свое материальное положение как хорошее или очень хорошее (37%), и тех, кто в «жирные времена» мог позволить себе покупку недвижимости (свыше 40%). Чаще других рассчитывают на «подушку безопасности» также жители Москвы и Санкт-Петербурга (34%) и высококвалифицированные работники (35%).