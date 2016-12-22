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Дорогие деньги: зачем банки снова занимают у ЦБ
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Дорогие деньги: зачем банки снова занимают у ЦБ
Финансы, 07:00
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Дорогие деньги: зачем банки снова занимают у ЦБ
Впервые с октября возобновилось активное привлечение средств ЦБ по РЕПО по фиксированной ставке. Эксперты считают, что занимать мог один испытывающий потребность в ликвидности банк
Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Увеличение объема средств, предоставленных ЦБ по операциям РЕПО по фиксированной ставке, началось на минувшей неделе. По данным ЦБ на 10 января, задолженность по этому инструменту составляла 39,01 млрд руб. (9 января долг равнялся​​ 4,64 млрд руб.). Это максимальный объем задолженности и наибольший единовременный прирост начиная с 29 сентября. На 11 января объем задолженности снизился до 2,43 млрд руб., но уже к 12 января снова достиг высоких для этого периода значений — 29,62 млрд руб.

Летом 2017 года резкий и устойчивый рост задолженности банков по РЕПО перед ЦБ по фиксированной ставке предшествовал началу санации банка «ФК Открытие». Банк использовал этот инструмент заимствования у регулятора, исчерпав возможности привлечения ликвидности с рынка по более дешевым ставкам.​

Январский виток роста спроса на дорогую ликвидность — ​​еще одно доказательство того, что процесс оздоровления банковского сектора еще не закончен, считают участники рынка. В секторе есть в том числе относительно крупные игроки, судьба которых зависит от итогов переговоров их акционеров с регулятором, отмечают эксперты.

Сделки РЕПО — это вид сделок, в которых ​при продаже ценных бумаг одновременно заключается соглашение об их обратном выкупе по заранее оговоренной цене. По фиксированной ставке кредитные организации могут заключить сделки РЕПО в любой день. «Механизм РЕПО с ЦБ по фиксированной ставке — дорогой вариант привлечения, 8,75% с 18 декабря 2017 года, — говорит старший директор Fitch Ratings Александр Данилов. — Банки используют его, когда исчерпаны альтернативные варианты привлечения, в частности, когда лимиты по межбанку или выбраны, или закрыты».​

Почему растет РЕПО

Увеличение объема задолженности банков по РЕПО перед ЦБ в январе сразу на сумму порядка 30 млрд руб. — нетипичная ситуация в последние месяцы. После объявления о санации банка «ФК Открытие» при участии ЦБ объем привлекаемой у ЦБ дорогой ликвидности постепенно снижался. В октябре средний объем задолженности по РЕПО с фиксированной ставкой составлял 12,06 млрд руб., в ноябре — 4,23 млрд руб., а в декабре — 2,31 млрд руб. При этом максимальный объем в декабре составлял 4,6 млрд руб., свидетельствуют данные ЦБ.

Большинству игроков в текущих условиях нет смысла привлекать средства по дорогим операциям РЕПО с ЦБ, отмечают участники рынка. «Сейчас у банков наблюдается переизбыток рублевой ликвидности, особенно на краткосрочный период, предложение на межбанке превышает спрос, — отмечает начальник управления конверсионных и межбанковских операций банка «Зенит» Александр Карпов. — Днем ставки межбанковского рынка составляли 7%, что близко к минимальному уровню, предлагаемому ЦБ по однодневным депозитным операциям постоянного действия». Ставки привлечения в депозиты ЦБ с 15 января установлены на уровне 6,75%.

История вопроса

В последний раз резкий рост задолженности по операциям РЕПО с ЦБ был отмечен в июле—августе. С 11 июля объем задолженности по РЕПО практически ежедневно повышался и к 1 августа достиг 404 млрд руб., а к 31 августа достиг максимального за 2017 год значения — 767,2 млрд руб.

Как выяснилось позднее, практически весь летний рост задолженности был обеспечен заимствованиями банка «ФК Открытие». Получив в июне рейтинг агентства АКРА на уровне ВВВ-, банк не смог привлекать средства федерального бюджета и пенсионные накопления, испытывал отток средств со счетов корпоративных и частных клиентов и замещал их в рамках РЕПО с ЦБ. В июле и августе клиенты забрали из банка более 660 млрд руб. В итоге 29 августа ЦБ объявил о санации «ФК Открытие» по новой схеме с прямым участием ЦБ в качестве инвестора и привлечением средств Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС).

Кто мог сейчас занимать по РЕПО

Разовое увеличение объема задолженности перед ЦБ по РЕПО могло быть обеспечено одним игроком, который остро нуждается в ликвидности, считают эксперты. «В целом по системе ликвидность в банковском секторе значительна, однако отдельные игроки могут испытывать дефицит», — считает Александр Данилов. «Скорее всего, речь идет об одном игроке, у которого есть потребность в ликвидности, но нет более дешевых вариантов привлечения, например, на него закрыты или уже выбраны лимиты на межбанке, — рассуждает аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай.

Колебания в объеме задолженности могли быть связаны с попытками заемщика привлечь средства из альтернативных источников, например продать ценные бумаги или иные активы, чтобы погасить дорогой долг перед ЦБ РФ. Однако, поскольку долг снова вырос, возможно, из-за продолжившегося оттока средств корпоративных клиентов потребность в ликвидности у игрока сохраняется и те же бумаги могли быть заложены вновь, добавляет аналитик.

Банки неохотно раскрывают данные о своей активности на рынке межбанковского кредитования, поскольку обычно лимиты на межбанке закрываются на игроков, финансовое положение которых вызывает подозрения, говорит казначей одного из крупных банков. «В частности, такая ситуация была летом и с банком «ФК Открытие», — напоминает он. — Уже в сентябре после объявления о санации «ФК Открытие» банки стали восстанавливать лимиты его кредитования. Об этом, в частности, заявлял глава Сбербанка Герман Греф.

По мнению аналитика Райффайзенбанка, единовременно привлечь по РЕПО порядка 30 млрд руб. мог банк с активами от 200 млрд руб. РБК направил запросы участникам рынка с активами от 200 млрд руб. (37 банков) относительно того, привлекали ли они средства по этому инструменту. В десяти банках (ВТБ, ЮниКредит Банк, ХоумКредит Банк, «Зенит», Абсолют Банк, «Восточный», Новикомбанк, «Возрождение», Совкомбанк, Связь-банк) сообщили, что не привлекали средства у ЦБ по РЕПО по фиксированной ставке в период с 9 по 12 января. «Банк «Возрождение» не привлекал деньги ЦБ, — сообщил РБК председатель правления банка «Возрождение» Марк Нахманович. — Напротив, в указанный период банк размещал свободную ликвидность на рынке МБК и РЕПО в объеме от 7 млрд до 10 млрд руб. ежедневно». «Не привлекали, так как инструмент невыгодный, — сообщил РБК председатель правления ПАО «Совкомбанк» Дмитрий Гусев. — Периодически мы примерно раз в год проводим тесты, что все работает, и берем небольшую сумму. Последний раз привлекали в первом квартале 2017 года». В остальных 27 финансовых учреждениях не ответили на запрос РБК.

Регулятор не делал заявлений о том, что оздоровление банковского сектора закончено, напоминает старший директор АКРА Кирилл Лукашук. «В секторе существуют игроки (причем как мелкие, так и относительно крупные), финансовая устойчивость которых вызывает много вопросов, — говорит он. — Дальнейшая их судьба зависит от позиции акционеров и того, насколько они смогут прислушаться к рекомендациям ЦБ».

Автор: Елена Пашутинская.
Теги: Банк России , ликвидность , РЕПО , рублевая ликвидность , заимствования
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