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Как менялась ключевая ставка ЦБ за последние 10 лет. Инфографика

ЦБ повысил ключевую ставку до 16%, это уже пятое подряд увеличение. Как менялась ставка за последние 10 лет — в инфографике РБК
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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

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Анастасия Антипова Анастасия Антипова, Дарья Островская, Мария Вишнякова
ключевая ставка ЦБ

Пространство выбора

Быстрое заселение

ключи раньше срока

Выгодные ставки

по ипотеке

Все кварталы ПИК

прямо на сайте РБК
Читать

Реклама, ПАО «ПИК СЗ»

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