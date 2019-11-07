ЦБ отозвал лицензию у Чувашкредитпромбанка

По величине активов он занимал 258 место в банковской системе России. Чувашкредитпромбанк лишили лицензии из-за нарушений законодательства и сомнительных операций

Центробанк с 7 ноября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Чувашкредитпромбанк, зарегистрированного в Чебоксарах, сообщается на сайте регулятора.

Такое решение ЦБ объясняет тем, что Чувашкредитпромбанк нарушал законодательство и нормативные акты регулятора, касающиеся борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, а также о противодействии финансированию терроризма.

Банк подавал в уполномоченный орган неполную и некорректную информацию, говорится в сообщении ЦБ. Регулятор также указывает, что Чувашкредитпромбанк проводил сомнительные операции, связанные с продажей иностранной валюты.

Помимо этого, кредитная организация нарушала порядок расчета капитала и занижала величину необходимых резервов на случай возможных потерь. «По оценке Банка России, отражение в финансовой отчетности достоверной величины капитала и реальных кредитных рисков, принимаемых кредитной организацией, приводит к значительному (более 35%) снижению размера собственных средств банка», — сообщил регулятор.

По величине активов Чувашкредитпромбанк находился на 258 месте в банковской системе Росси. При этом, на балансе организации было много корпоративных кредитов низкого качества, добавили в ЦБ.