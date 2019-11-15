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Эксперты назвали тройку самых популярных валют у россиян
Помимо уже ставших традиционными в России доллара и евро, россияне готовы делать сбережения в белорусских рублях

Согласно опросу специалистов компании «Сбербанк Управление Активами», среди иностранной валюты наибольшей популярностью у россиян пользуются американский доллар, евро и белорусский рубль. Об этом пишут «Известия».

По данным исследования, большинство россиян приоритетным для накоплений считают российский рубль. У 94% граждан страны, которые имеют какие-то сбережения, основная их часть формируется в отечественной валюте.

При этом 23% респондентов (в ходе опроса можно было выбрать несколько вариантов ответа) заявили, что имеют сбережения и в иностранных валютах. Так, 11% россиян откладывают средства в долларах, 9% — в евро, а еще 3% — в других денежных единицах.

Помимо традиционных мировых валют (доллар и евро), граждане России рассматривают возможность вложений в инструменты, номинированные в белорусских рублях (об этом сказали 0,5% опрошенных). Следующим по привлекательности валютным активом для россиян стал китайский юань (0,4%).

Материал дополняется

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