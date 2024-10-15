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Финансы ,  
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В Турции составили список «налоговых наглецов»

Минфин Турции объявил кампанию по борьбе с неплательщиками налогов из-за масштабов теневой экономики. Власти обнаружили сотни владельцев роскошных автомобилей, не платящих налоги. Данные самых злостных нарушителей опубликуют
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

В Турции составили список уклонистов от уплаты налогов, чья задолженность равняется или превышает 5 млн лир (14 млн руб.). Власти официально называют фигурантов перечня «налоговыми наглецами», передает NTV.

В реестр внесут сведения о тех гражданах, кто к началу октября не заплатил налоги, которые следовало оплатить к 31 декабря 2023 года. Их имена опубликуют филиалы налоговой инспекции Турции с 15 октября по 31 октября.

Турецкие власти в последние два года прилагают повышенные усилия для выявления крупных уклонистов от уплаты налогов. Только на первом этапе проверок Налогово-ревизионная комиссия Минфина республики обнаружила 800 граждан, которые тратили более 5 млн лир (14 млн руб.) в месяц, использовали роскошные автомобили и другие предметы роскоши, но не задекларировали никаких доходов и не платили налогов.

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Фото:Мордасов Михаил / ТАСС

«Мы повысим справедливость и эффективность налогов, мы будет собирать больше налогов с тех, кто больше зарабатывает. Мы улучшаем бюджетное финансирование, борясь с теневой экономикой», — пообещал министр финансов Мехмет Шимшек.

Глава Минфина также рассказывал, что более половины турецких компаний отчитываются налоговым ведомствам о прямых убытках или небольшой прибыли, в результате чего Турция сильно отстает от 37 других стран Организации экономического сотрудничества (ОЭСР) по соотношению суммы собранных налогов с объемом ВВП.

В августе один из производителей сигарет в Турции получил рекордный для отрасли штраф — 6 млрд лир (17 млрд руб., или $181,2 млн) по результатам проверки уплаты налогов. Инспекция изучила мощность и часы работы производственных линий, а также потребление природного газа, табака и сигаретных фильтров и пришла к выводу о наличии незадекларированного дохода.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Турция налоги неуплата налогов
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