«Дочка» «Сбера» повысит возмещение при страховке банковских карт из-за ЦБ

«Сбербанк Страхование» и ВСК изменят условия страхования банковских карт от кражи денег после указания ЦБ. Расширение страхового покрытия может увеличить цены на эти продукты, но уменьшит ущерб застрахованных, считают эксперты

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

«Сбербанк Страхование» повысит минимальную страховую сумму по покрытию мошенничества по банковским картам после указа ЦБ с 50 тыс. до 100 тыс. руб. Об этом РБК рассказал представитель страховой компании.

Банк России на этой неделе выпустил указание, которое с 1 октября 2023 года вводит минимальные требования для страховщиков по защитным продуктам для банковских карт. Так, из страхования должны быть исключены случаи, при которых банки и без того возвращают похищенные денежные средства в соответствии с законом. Также полисы не должны предоставлять защиту только от рисков утраты и повреждения карты. При этом минимальная сумма страхового покрытия установлена в размере 100 тыс. руб.

От чего застрахованы банковские карты

«Сбербанк Страхование» сейчас предлагает своим клиентам оформление полиса на страховую сумму от 50 тыс. до 1 млн руб. «В связи с указанием Банка России минимальная страховая сумма будет увеличена до 100 тыс. руб.», — сказал представитель страховой компании, добавив, что страховой полис уже сейчас защищает клиента от широкого перечня рисков, например телефонного и интернет-мошенничества, кражи карты или ее данных, ограбления после снятия наличных в банкомате.

ВСК страхует банковские карты на суммы от 20 тыс. до 300 тыс. руб. Из-за указания ЦБ придется исключить покрытие на 20 тыс. и 50 тыс. руб., рассказал РБК представитель ВСК. «Вопросы по расширению рисков в соответствии с указанием ЦБ еще на обсуждении внутри компании, но из возможного: использование вредоносного ПО; несанкционированный бесконтактный платеж; несанкционированный доступ к интернет-банку», — отметили в компании. Изменения точно увеличат стоимость полиса, но пока сложно сказать, как именно, добавили там.

У «Совкомбанк Страхования» такие риски являются частью страхового продукта «МегаПолис», в который включено 11 различных программ страхования и опций, сообщил РБК его представитель. Компания пока не планирует менять страховую часть, а также минимальную сумму страхования (200 тыс. руб.).

В продуктах «Росгосстраха» цена страховки не будет меняться, рассказали в пресс-службе РГС.

По словам представителя «Ренессанс Страхования», в случае включения дополнительных рисков повысится размер премии (сейчас услуга стоит от 100 до 1500 руб. в год). Однако он не уточнил, будут ли они включены в услугу.

Полис СОГАЗа соответствует новым требованиям ЦБ, рассказали в компании.

Остальные крупные страховые компании не ответили на запросы РБК.

В целом существующие на рынке полисы сейчас страхуют от потери или кражи карты, фишинга (получения мошенниками данных с помощью поддельных сайтов, писем и т.п.), скимминга (подделка карты), мошеннических действий третьих лиц в офисе банка с использованием поддельных документов, несанкционированного доступа к мобильному банку и т.п.

Что изменят требования ЦБ

В России уже действует закон «О национальной платежной системе», в соответствии с которым банк обязан возместить клиенту сумму операции по банковской карте, совершенной без его согласия, то есть в результате мошенничества. Однако ввиду низкой финансовой грамотности населения клиенты соглашались на предлагаемое им страхование банковских карт от этих же рисков и тратили лишние деньги, объясняет старший директор по рейтингам страховых и инвестиционных компаний «Эксперт РА» Ольга Басова. Как объяснял ЦБ, новое указание должно побороть эту недобросовестную практику.

Новые условия могут повысить тарифы на страхование банковских карт, но сложно оценить, как вырастут цены, говорит представитель Всероссийского союза страховщиков. Все будет зависеть от того, насколько расширится покрытие по сравнению с имеющимся.

Улучшение условий страхования банковских карт никак не повлияет на активность финансовых мошенников, считает главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов. «Если одним из условий страхования будет приобретение каких-либо мер защиты (например, установка определителя номеров и так далее. — РБК), то мошенники постараются к этому приспособиться: будут менять методы и легенды», — рассуждает он. Однако в целом появление страхования от мошеннических списаний, повышение финансовой грамотности и установка защитных решений позволят пользователям минимизировать потенциальный ущерб от деятельности злоумышленников, в частности социальной инженерии.

По данным ЦБ, во втором квартале 2023 года мошенники украли у банковских клиентов с помощью несанкционированных денежных переводов 3,6 млрд руб. Доля социальной инженерии при похищении денег с карт физических лиц составила 44,9%. Социальная инженерия — это обманные методы мошенников, при которых они вынуждают банковских клиентов самостоятельно переводить им деньги или предоставлять доступ к своему личному кабинету в банке. В этих случаях кредитная организация может не возвращать денежные средства жертве, так как не несет за это ответственности.