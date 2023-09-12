 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 13 сентября
EUR ЦБ: 101,56 (-1,97) Инвестиции, 16:21 Курс доллара на 13 сентября
USD ЦБ: 94,7 (-1,8) Инвестиции, 16:21
Дания выделила Украине пакет военной помощи на $830 млн Политика, 19:53
В Липецке открыли памятник Александру Невскому c цитатой Shaman Политика, 19:50
Десять фотогеничных мест для отпуска по всей России РБК Стиль и МТС Travel, 19:45
Почта Банк запустит в регионах льготную ипотеку на частное домостроение Новая экономика, 19:44
Половину доходов в летнее трансферное окно в АПЛ получили от саудовцев Спорт, 19:40
ЦБ запретил страховать карты только от их потери и повреждения Финансы, 19:39
Приграничные страны ЕС решили договориться по конфискации машин из России Политика, 19:30
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Дерипаска — РБК: «Сегодняшние перемены более серьезные, чем в 1990-е» Бизнес, 19:21
Почему на киберриски стали обращать внимание топ-менеджеры РБК и Kaspersky, 19:15
В «БКС Мир инвестиций» назвали самые недооцененные акции в России Инвестиции, 19:15
Премьера iPhone 15 и других новинок Apple. Онлайн-трансляция Life, 19:11
Захарян попал в заявку «Реал Сосьедад» на Лигу чемпионов Спорт, 19:09
Даня Милохин покинул Россию после поста Мизулиной. Почему он так известен Life, 19:02
В Польше заявили, что не позволят «завалить себя» украинским зерном Политика, 19:00
Финансы ,  
0 

ЦБ запретил страховать карты только от их потери и повреждения

Центробанк предложил страховать карты от мошенничества на 100 тыс. руб.
ЦБ установил правила страхования банковских карт. Они должны побороть недобросовестную практику на рынке, когда страховщики страхуют утрату карты и только те случаи, при реализации которых банки должны возвращать деньги по закону
Фото: fizkes / Shutterstock
Фото: fizkes / Shutterstock

Банк России установил требования для страховых компаний по защитным продуктам банковских карт. Страховые полисы не должны включать риски, при реализации которых банки возвращают похищенные деньги по закону, а также не должны содержать только риски утраты или повреждения карты, говорится в сообщении регулятора. Кроме того, ЦБ предлагает включить в такие продукты страхование операций на сумму не менее 100 тыс. руб. Соответствующее указание должно вступить в силу с 1 октября 2023 года.

Оно должно исключить присутствующие на страховом рынке недобросовестные практики, объяснил заместитель директора департамента страхового рынка Банка России Никита Теплов: «На страховом рынке встречаются страховки от несанкционированного списания денежных средств в тех же случаях, когда обязанность возместить денежные средства ложится на кредитную организацию по закону. Такая страховка не имеет никакой экономической ценности для потребителя, поскольку он вынужден дополнительно платить страховщику за услугу, когда банк может возместить средства бесплатно».

Какие правила установил ЦБ

  • Страховые полисы не должны защищать только от потери карты или ее повреждения, говорится в указании ЦБ. В сообщении регулятора добавляется, что такие продукты должны включать и другие риски, «например, мошенническое списание денег». Однако требования про страхование от мошеннического списания нет в самом указании.
  • Из страхования должны быть исключены случаи, при которых банки возвращают похищенные денежные средства в соответствии с законом о «Национальной платежной системе». К таким случаям относится списание денежных средств в результате утраты карты при условии, если клиент предупредил об этом свой банк, а также если банк не прислал клиенту уведомление о списании денежных средств, которое оказалось проведенным без согласия клиента.

  • Лимит страховой выплаты должен быть установлен в размере 100 тыс. рублей, в пределах которых страховщик возместит потери клиента в полном объеме. При этом он вправе предусмотреть более высокий размер страхового возмещения, тогда компенсация будет ограничена этим значением. «По данным Банка России, в 2022 году средняя сумма одной операции без согласия клиента — физического лица составила 15,32 тыс. руб.», — указано в сообщении ЦБ.
  • Страховое возмещение должно быть направлено клиенту в течение 30 дней после получения от пострадавшего заявления и подтверждающих документов.

По последним данным Банка России, во втором квартале 2023 года мошенники смогли украсть у банковских клиентов 3,6 млрд руб. с помощью несанкционированных денежных переводов. Доля социальной инженерии при похищении денег с карт физических лиц составила 44,9%. Социальная инженерия — это обманные методы мошенников, при которых они вынуждают банковских клиентов самостоятельно переводить им деньги или предоставлять доступ к своему личному кабинету в банке. В этих случаях кредитная организация может не возвращать денежные средства жертве, так как не несет за это ответственности.

Читайте на РБК Pro
Индустрия на $15 трлн: как заработать на рынке путешествий
Какие налоги придется платить, если вы откроете бизнес в Казахстане
12 типов родителей, из-за которых ребенок теряет связь со своими эмоциями
Как за 20 минут узнать, что кандидат лжет на собеседовании и быстро уйдет

РБК направил запрос в ЦБ.

Авторы
Теги
Евгения Чернышова Евгения Чернышова
Центробанк мошенничество
Материалы по теме
Страховщики рассказали о покрытии ущерба при атаках дронов
Финансы
Сбербанк предупредил об эксплуатации мошенниками «семейных ценностей»
Финансы
ВТБ сообщил о схеме мошенничества, связанной с ростом ключевой ставки
Финансы