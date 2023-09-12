ЦБ запретил страховать карты только от их потери и повреждения

ЦБ установил правила страхования банковских карт. Они должны побороть недобросовестную практику на рынке, когда страховщики страхуют утрату карты и только те случаи, при реализации которых банки должны возвращать деньги по закону

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Банк России установил требования для страховых компаний по защитным продуктам банковских карт. Страховые полисы не должны включать риски, при реализации которых банки возвращают похищенные деньги по закону, а также не должны содержать только риски утраты или повреждения карты, говорится в сообщении регулятора. Кроме того, ЦБ предлагает включить в такие продукты страхование операций на сумму не менее 100 тыс. руб. Соответствующее указание должно вступить в силу с 1 октября 2023 года.

Оно должно исключить присутствующие на страховом рынке недобросовестные практики, объяснил заместитель директора департамента страхового рынка Банка России Никита Теплов: «На страховом рынке встречаются страховки от несанкционированного списания денежных средств в тех же случаях, когда обязанность возместить денежные средства ложится на кредитную организацию по закону. Такая страховка не имеет никакой экономической ценности для потребителя, поскольку он вынужден дополнительно платить страховщику за услугу, когда банк может возместить средства бесплатно».

Какие правила установил ЦБ

Страховые полисы не должны защищать только от потери карты или ее повреждения, говорится в указании ЦБ. В сообщении регулятора добавляется, что такие продукты должны включать и другие риски, «например, мошенническое списание денег». Однако требования про страхование от мошеннического списания нет в самом указании .

Из страхования должны быть исключены случаи, при которых банки возвращают похищенные денежные средства в соответствии с законом о «Национальной платежной системе». К таким случаям относится списание денежных средств в результате утраты карты при условии, если клиент предупредил об этом свой банк, а также если банк не прислал клиенту уведомление о списании денежных средств, которое оказалось проведенным без согласия клиента.

Лимит страховой выплаты должен быть установлен в размере 100 тыс. рублей, в пределах которых страховщик возместит потери клиента в полном объеме. При этом он вправе предусмотреть более высокий размер страхового возмещения, тогда компенсация будет ограничена этим значением. «По данным Банка России, в 2022 году средняя сумма одной операции без согласия клиента — физического лица составила 15,32 тыс. руб.», — указано в сообщении ЦБ.

Страховое возмещение должно быть направлено клиенту в течение 30 дней после получения от пострадавшего заявления и подтверждающих документов.

По последним данным Банка России, во втором квартале 2023 года мошенники смогли украсть у банковских клиентов 3,6 млрд руб. с помощью несанкционированных денежных переводов. Доля социальной инженерии при похищении денег с карт физических лиц составила 44,9%. Социальная инженерия — это обманные методы мошенников, при которых они вынуждают банковских клиентов самостоятельно переводить им деньги или предоставлять доступ к своему личному кабинету в банке. В этих случаях кредитная организация может не возвращать денежные средства жертве, так как не несет за это ответственности.

РБК направил запрос в ЦБ.