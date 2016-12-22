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Moody’s назвало возможную причину следующего кризиса в США
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Moody’s назвало возможную причину следующего кризиса в США
Экономика, 13:43
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Moody’s назвало возможную причину следующего кризиса в США
Рисковые долги нефинансовых компаний в США достигли $2,7 трлн и демонстрируют «пугающие» сходства с ипотечными кредитами subprime, ставшими причиной финансового кризиса десять лет назад, предупредило Moody’s
Фото: Mike Blake / Reuters

Причиной следующего финансового кризиса в США могут стать быстрорастущие рисковые долги нефинансовых компаний, предупредило Moody’s Analytics в обзоре, датированном 23 августа. Главный экономист Moody’s Analytics Марк Зэнди обращает внимание на «пугающее» сходство между субстандартными ипотечными кредитами (subprime), которые привели к финансовому кризису в США в 2007–2008 годах (и в конечном счете к глобальному экономическому спаду), и нынешним рынком рисковых займов (leveraged loans) и «мусорных» облигаций (junk bonds).

Leveraged loans — это займы, которые выдаются уже и без того сильно закредитованным нефинансовым бизнесам. Как правило, эти кредиты предоставляются под плавающую процентную ставку, привязанную к Libor (то есть стоимость их обслуживания растет на фоне общего роста ставок в экономике) и они имеют «мусорные» рейтинги от кредитно-рейтинговых агентств. Компании-заемщики используют эти кредиты для финансирования слияний и поглощений, выплат дивидендов, выкупов собственных акций, рефинансирования долгов.

«Это самая серьезная назревающая угроза текущему деловому циклу», — утверждает Зэнди. Объем этих рисковых займов в США, по данным Moody’s, достиг рекордных $1,4 трлн, а в сумме с «мусорными» корпоративными облигациями рисковый долг составляет примерно $2,7 трлн. «А теперь обратите внимание, что долги по ипотечным кредитам subprime были близки к $3 трлн на своем пике перед финансовым кризисом [2008 года]», — предостерегает экономист.

Переупаковка рисков

При этом, как и в 2000-х годах, предшествовавших финансовому кризису, когда ипотечные кредиты subprime агрессивно секьюритизировались, нынешние рисковые займы тоже переупаковываются в производные инструменты — облигации, обеспеченные кредитами (collateralized loan obligations, CLO), которые предлагаются глобальным инвесторам. По данным Moody’s Analytics, около половины leveraged loans упаковывается в CLO, то есть таких облигаций обращается примерно на $550 млрд.

Со времени Великой рецессии в США 2008–2009 годов уровень корпоративной долговой нагрузки вырос с 40% ВВП до исторического максимума в 46% ВВП, отмечает BBVA Research в экономическом прогнозе по США на третий квартал 2018 года (*.pdf). «Почти во всех рецессиях с 1950-х годов этот коэффициент существенно повышался перед экономическим спадом», — пишут аналитики. Поэтому резкий рост долговой нагрузки бизнеса «может вскоре оказаться неустойчивым, если процентные ставки будут расти слишком быстро, активы начнут дешеветь и спрос на высокодоходные рисковые активы сократится», предупреждают они.

Зэнди из Moody’s резюмирует: «Слишком рано делать выводы, что закредитованные нефинансовые компании положат конец текущему экономическому циклу так же, как это сделали субстандартные ипотечные заемщики в рамках предыдущего цикла». «Но даже при том, что между рисковыми займами (leverage lending) и ипотечным кредитованием subprime есть существенные различия, имеющиеся сходства выглядят зловеще», — указывает он.

Автор: Иван Ткачёв.
Теги: ипотечный кризис в США , Moody's Analytics , финансовый кризис
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