Курс доллара упал на ₽2 после выхода статьи Bloomberg о контроле за капиталом

Доллар потерял ₽2 после выхода статьи Bloomberg о контроле за капиталом

Власти в понедельник обсудили возможность введения частичного ограничения на движение капитала, сообщил Bloomberg. Сразу после выхода публикации рубль укрепился — курсы доллара и евро упали более чем на 2 руб.

Фото: Joe Raedle / Getty Images

Биржевой курс доллара упал более чем на 2 руб. после выхода статьи Bloomberg о контроле за капиталом. На максимуме перед публикацией статьи (в 17:30 мск), он стоил 98,99 руб. После выхода материала (в 18:10 мск) он упал до 96,43 руб.

Курс евро также снизился — со 108,30 руб. (на 18:00 мск) до 106,64 руб. (на 18:15 мск).

Позже доллар продолжил торговаться в районе 97 руб., евро — в районе 106,7 руб.

О том, что власти России обсуждают возможность частично восстановить контроль за движением капитала, написал Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения.

Эта идея, по данным агентства, обсуждалась на встрече между правительством и экспортерами. Она прошла в понедельник, еще до того как ЦБ анонсировал внеплановое заседание по ключевой ставке (это произошло около 17:00 мск).

Решение по контролю за движением капитала на встрече принято не было, уточняет Bloomberg. В конце февраля 2022-го вводилось требование об обязательной продаже 80% валютной выручки экспортеров. В мае норматив был уменьшен с 80 до 50%. А позже смягчен — продажа осталась обязательной, но размер должна была определять правкомиссия по контролю за иностранными инвестициями.

Накануне, 14 августа, курс доллара превысил 100 руб., а евро — 110. Вскоре после того, как ЦБ анонсировал внеплановое заседание по ставке, они упали на 3,5 руб. Утром, незадолго до решения ЦБ по ставке, доллар потерял еще до 5 руб. После утреннего решения ЦБ поднять ставку с 8,5 до 12% доллар подешевел еще на 50 коп.

Тем не менее к середине дня доллар почти отыграл все потери — на максимуме в 14:45 он стоил 99,18 руб., евро — 108,89 руб.