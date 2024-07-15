Как в России число МФО может упасть ниже 1 тыс. Инфографика

В конце 2023 года в реестре Банка России было 1009 микрофинансовых компаний. По прогнозам рейтингового агентства «Эксперт РА», их число может снизится ниже 1 тыс., до 932. При этом в начале 2019 года МФО в России было чуть больше 2 тыс.